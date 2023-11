Il Festival del calcio. Riccione 1926 premiato a Salerno

Riccione protagonista a Salerno per la dodicesima edizione del Festival del calcio italiano in scena durante la pausa del campionato di serie A. Occasione per alcune realtà di valore di essere al centro del prestigioso Gran gala del calcio e degli Sport e marketing Awards. Ed è proprio nella categoria sport-marketing che Riccione ha guadagnato la ribalta nazionale, attraverso l’attività di comunicazione della Riccione 1926, aggiudicandosi il premio Miglior campagna identità-brand e legame con il territorio con il progetto Riccione sulla pelle-GiochiAmo per la nostra città. In primo piano la presentazione della nuova prima maglia del club, pensata in chiave sostenibile, accompagnata dal claim “Riccione sulla pelle” lanciato attraverso un video virale con oltre 100mila visualizzazioni sui social e il coinvolgimento addirittura di Gianni Morandi. "Questo riconoscimento conferma l’appeal di Riccione a livello nazionale, la Riccione 1926 ha saputo interpretare al meglio il nostro modo di essere, legato alla nostra identità", ha commentato la sindaca di Riccione Daniela Angelini.