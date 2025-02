Il Figline a Grosseto . Zellini carica la squadra:: "Bisogna fare risultato"

Voltare subito pagina e dimenticare l’Ostia Mare. Dopo questa sconfitta, alla squadra di Brachi servirà la determinazione necessaria per la sfida di domani sul campo del Grosseto, molto importante per il futuro. I gialloblù sono infati scivolati dentro la zona rossa del girone E; posizione che non va sottovalutata. Domani sarà importante tornare a fare punti oltre per la classifica, anche per il morale dovendo affrontare poi il Montevarchi (la gara sarà anticipata a sabato 1 marzo) e il S. Donato Tavarnelle.

"Sarà necessario tornare a fare un buon risultato con un Grosseto che non attraversa un momento felice – dice Gioele Zellini (nella foto con Sarri e la maglia celebrativa delle 100 presenze col Figline) – che nelle ultime quattro gare ha raccolto due punti". Ora la classifica vi mette apprensione? "C’è molto equilibrio, la classifica è corta: sei squadre sono in lotta, racchiuse nello spazio di tre punti". Cosa si prova quando si viene premiati per l’attaccamento alla maglia? "E’ un grande soddisfazione, è un premio che ti fa sentire uno di loro".

G. Puleri