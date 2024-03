Il Figline allo "Zecchini». Inizia il tour de force

Il mese di marzo sarà decisivo per la vittoria del campionato. Ben cinque sono gli appuntamenti, considerando il turno infrasettimanale prima di Pasqua, che riserva il calendario e con gli scontri diretti fra le prime cinque del girone alla fine del mese la classifica, sicuramente, sarà più chiara. Il Grosseto in questo mese gioca tre volte in casa (Figline, Trestina e Mobilieri Ponsacco) e due volte in trasferta (Poggibonsi e Ghiviborgo). Domani, dunque, si comincia con l’arrivo allo stadio "Zecchini" del Figline: sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Enrico Marini. Il talentuoso giocatore biancorosso scomparso qualche giorno fa. La squadra fiorentina del presidente Sarri viaggia a quota 36 punti e si presenta in Maremma dopo la vittoria casalinga sul Sansepolcro. I biancorossi di mister Malotti, dopo il primo mese di lavoro con il nuovo tecnico, sono chiamati, senza tanti giri di parole, ad una vittoria. L’ambiente, dopo la vittoria nel derby con il Follonica Gavorrano ed il pareggio di San Giovanni Valdarno, è abbastanza carico per cui Cretella e compagni devono rispondere "presente". Arbitro del match Davide Albano della sezione di Venezia; assistenti Matteo Lauri di Modena e Simona Cavallri di Ravenna. Gli altri incontri, che ci riguardano, dell’ottava giornata del girone di ritorno sono: Pianese-Mobilieri Ponsacco, Seravezza Pozzi-Livorno, Tau Altopascio-Follonica Gavorrano.