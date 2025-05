Il Figline batte 4-1 il Livorno e accede ai play out

Firenze, 04 maggio 2025 – Finisce 4-1 il match tra Figline e Livorno valevole per la 34esima e ultima giornata della Serie D Girone E. Una vittoria che permette ai gialloblu di agguantare i play-out anche grazie alla sconfitta della Sangiovannese contro il Terranuova. E saranno proprio i biancorossi gli avversari allo spareggio. La squadra di Beoni vola quindi a 38 punti, mentre il Livorno di Indiani conclude la sua stagione dominata con una sconfitta che non cambia ciò che hanno fatto vedere i giocatori amaranto durante questa annata. Oggi il Figline di mister Beoni per ottenere almeno l'accesso ai play-out deve vincere o pareggiare contro il Livorno, sperando però in dei risultati favorevoli negli altri campi soprattutto nella sfida al "Virgilio Fedini" tra Sangiovannese e Terranuova Traiana. La squadra di casa sceglie la consueta maglia gialloblu e si schiera con un classico 4-3-3, con il tridente d'attacco composto da Mugelli, Zellini e Rufini. Il Livorno capolista e già vincitrice del campionato vuole chiudere al meglio un'annata semplicemente straordinaria puntando ad ottenere la sua 22 vittoria del campionato.

Indiani per far fronte all'assenze di Hamlili e Russo schiera un 3-4-1-2 con Frati che giocherà a sostegno della coppia d'attacco composta da Rossetti ed il bomber Dionisi. Veniamo alla partita. Pronti via e al 5' la squadra di Beoni la sblocca grazie al grande lavoro del tridente d'attacco: Zellini anticipa un difensore amaranto riuscendo a mandare in campo aperto Mugelli che in area serve a rimorchio Rufini che con un destro strozzato bacia il palo e batte Cardelli con D'Ancona che non riesce a togliere il pallone dalla porta. Nel gol i giocatori amaranto protestano per un fallo ai danni di Fancelli ad inizio azione. Nell'azione successiva ci prova Mugelli con il sinistro trovando la risposta decisiva del portiere ospite. Al 11' piccolo brivido per il Figline con Frati che aggancia bene il pallone nell'area avversaria ma scivola nel tentativo di concludere. Primo quarto d'ora che ha visto un ottimo Figline che oltre ad essersi portato in vantaggio, gestisce bene il possesso palla mostrandosi compatto e grintoso.

Al 19' il Livorno pareggia i conti: cross dal centro-destra di Bellini che trova il colpo di testa di Dionisi con la sfera che tocca il palo e viene sfortunatamente messa in porta dal capitano Torrini. Passano appena tre minuti ed il Figline ritorna in vantaggio con la punizione dal limite di Rufini che, grazie all'errore di Cardelli, sigla il gol del 2-1 per i gialloblu e anche la sua prima doppietta stagionale. Gli uomini di Beoni continuano a spingere e al 25' sfiorano il tris con l''ottimo inserimento di Mugelli che calcia forte sul primo palo, trovando la risposta del portiere amaranto. Al 31' il Figline trova il tris con Mugelli che alla terza occasione della sua partita è bravo ad approfittare dell'errore di Cardelli in fase di possesso e deposita a porta libera il gol del doppio vantaggio valdarnese. Tre minuti dopo arriva la risposta del Livorno con la punizione di Dionisi dai 25 metri su cui risponde presente Pagnini. Al 39' gli uomini di Beoni sfiorano addirittura il poker con il pallone perfetto di Zellini per il taglio di Rufini che però calcia addosso al portiere ospite.

Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo tra Figline e Livorno con i gialloblu avanti per 3-1. Grazie a questo risultato e alla sconfitta momentanea ed in contemporanea della Sangiovannese contro il Terranuova, gli uomini di Beoni sarebbero ai play-out mentre la Marzocco sarebbe retrocessa direttamente in Eccellenza. [the_ad_group id="55"] Veniamo alla ripresa. Arrivati al 60' la partita è diventata piu equilibrata con il Livorno che prova a trovare spazi mentre il Figline si compatta e cerca di colpire in contropiede con la velocità di Mugelli. Al 70' la partita diventa noiosa e spezzettata con tante interruzioni e nessuna occasione degna di nota. Al 75' arriva il primo sussulto della ripresa con il colpo di testa tentato da Bonassi sull'angolo battuto da Malva ma la sfera finisce alta. Al 79' i gialloblu mettono il punto esclamativo al match con il gol del 4-1 siglato da Rosini che attacca il primo palo e mette in porta il cross dalla destra di Zellini. Al 89' da sottolineare il grande supporto del pubblico presente al "Goffredo del Buffa" con i tifosi gialloblu che non hanno mai smesso di cantare dall'inizio alla fine. Dopo tre minuti di recupero finisce 4-1 tra Figline e Livorno.