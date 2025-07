Il Figline corteggia Betti. Renzi verso la Lastrigiana

Da oggi le società potranno mettere nero su bianco dando il via alle ufficialità delle tante trattative in corso. Queste le ultime novità.

SERIE D

A Montevarchi dopo le uscite dei giorni scorsi degli attaccanti Edoardo Priore (’02) e Andrea Orlandi (’02), c’è da registrare anche quella del centrocampista Jacopo Ciofi (’04) passato al Siena.

Il Seravezza si sta muovendo a suon di colpi. Nelle ultime ore la società avrebbe concluso con il difensore Federico Simonti (2000) ex Figline e con lo Zenith Prato per la mezza punta Matteo Falteri (’02) che aveva ancora un anno di contratto, e ha riconfermato Sfori, Mosti, Lagomarsini e Bedini.

ECCELLENZA

La Sestese è in fermento! La squadra riparte con un nuovo ciclo sotto la guida dell’allenatore Fabrizio Polloni. Questo rinnovamento vedrà l’ingresso di diversi giovani promettenti, classe 2006 e 2007, reduci dalla vittoria dello scudetto nazionale con la Juniores. Per fare spazio ai nuovi talenti, lasceranno i rossoblù il portiere De Pugi Tognoni (‘06), i centrocampisti Niccolò Piccini (‘05) e Papa Boubacar Sarr (‘89), e i difensori, i gemelli Giacomo e Lorenzo Matteo (‘97). Si vocifera, inoltre, che il centrocampista Alessandro Cirillo (‘02) potrebbe lasciare la squadra in caso di chiamata da categorie superiori.

Sul fronte Figline, si parla di due trattative in fase di conclusione: con Cristiano Adami (‘95), ex Castiglionese e Lorenzo Betti (‘97), ex Grassina. Il diesse della Lastrigiana, Cruciani, avrebbe trattative in corso con due attaccanti: Francesco Renzi (’01) dell’Affrico, e con Erik Mertini (’04) dello Zenith Prato. Nella Sangiovannese sembra sfumata la trattativa per l’attaccante ex Figline, Pietro Bruni (’96). Il ds Donello Resti sta cercando di portarlo alla Terranuova Traiana. La Castiglionese del tecnico Zacchei ha riconfermato il difensore Morgan Gori (’05).

PROMOZIONE

Nel Firenze Ovest che da rilevare che gli Juniores Giardini (’06), Alessio Berti (’06) entrambi attaccanti e il centrocampista Nuti (’07) saranno aggregati alla Prima squadra.

Il Montelupo che ha riconfermato il talentuoso centrocampista Cosimo Caparrini (’03) ha presentato Riccardo Lensi come nuovo direttore sportivo. Il Castelfiorentino ha confermato il portiere Guido Polidori (’97), Mattia Mancini (04) difensore, il centrocampista Tommaso Chiti, (02) e ha promosso lo Juniores Niccolò Cartocci (06) centrocampista, e ha ceduto il bomber Gionata Fontanelli (’89) che torna al Gambassi.

Giovanni Puleri