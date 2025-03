Il finale dell’Eccellenza: "Scontro diretto decisivo"

"La penultima giornata svelerà il nome di chi sarà promossa in serie D". Eddy Mengo, allenatore del Montegranaro, guarda avanti nel campionato di Eccellenza e ritiene che lo scontro diretto a Montecchio sarà decisivo per stabilire la vincitrice del braccio di ferro tra la squadra di casa e la Maceratese. "Vedendo tuttavia la classifica – chiarisce – c’è da considerare anche il Chiesanuova che ha avuto il merito e la bravura di rimanere aggrappata alle prime due che hanno organici superiori".

Mengo si riferisce al fatto che la classifica subirà cambiamenti per l’estromissione del Fano? "Questo fatto farà togliere 6 punti a K sport e Maceratese e avvicinerà il Chiesanuova, che, però dovrà osservare il turno di riposo nell’ultima giornata e questo è un handicap quando ci sono due battistrada che stanno facendo sempre punti".

E allora c’è da guardare alla penultima giornata. "Bisogna vedere chi arriverà meglio a quella partita. Pensiamo a qualche settimana fa: sembrava che la K Sport stesse nelle migliori condizioni quando la Maceratese aveva pareggiato con il Tolentino e perso a Urbino, adesso la situazione è cambiata dopo che i biancorossi hanno battuto Fabriano e acciuffato in vetta i pesaresi fermati sul pareggio dalla Sangiustese".

Il cammino delle due leader è stato significativo. "Non è da tutti vincere 8 gare di fila come ha fatto la K Sport, di contro la Maceratese è stata abile a tenere il passo e non è stato nemmeno semplice rimanere in testa così a lungo".

Il Tolentino sta facendo molto bene, i cremisi stanno pagando l’inizio difficile. "Vero, però che adesso stanno tenendo un passo autorevole. Ritengo che nei playoff i cremisi costituiranno un avversario tosto sotto ogni punto di vista".

Il Chiesanuova sta facendo un campionato con i fiocchi. "Da applausi, ma hanno sbagliato un paio di gare e le prime due l’hanno staccata essendo riuscite a muovere sempre la classifica".

In definitiva l’Eccellenza che tipo di campionato è stato finora? "Tosto e molto equlibrato, K Sport e Maceratese hanno un qualcosa più delle altre. Ma c’è tanto equilibrio dalla terza all’ultima e in questo contesto è stato bravo il Chiesanuova a staccarsi dal gruppo".