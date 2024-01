Il FOCUS. Non c’è Lombardi: è già in viaggio verso Pontedera

Bouabre e Selvini sono rientrati a Frosinone. Passador ha ripreso la strada verso Torino. E ora anche Lombardi sta mettendo le ultime cose in valigia. Non c’è il centrocampista tra i convocati di mister Troise per la gara di oggi contro la Torres. Perché è destinato al Pontedera. Non ci sono nemmeno Capanni, Rosini e Tofanari, tutti ancora a mezzo servizio. In difesa rientra Semeraro, dopo aver scontato una giornata di squalifica e certamente riprenderà il suo posto sulla corsia mancina. Si rivede anche Marchesi che non è ancora al top, ma che potrà essere utile alla causa. Troise non ha troppe scelte e fa con quello che ha aspettando che il mercato di gennaio porti ’aiuti’. In mezzo al campo l’unico ballottaggio è quello tra Delcarro e Leoncini. In zona gol potrebbe rientrare dal primo minuto Cernigoi. In alternativa c’è Iacoponi.