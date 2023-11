Il Focus. Troise ritrova Gigli. Delcarro pronto a debutto dal 1’

Acciacchi e virus hanno abbandonato il Rimini per il recupero di oggi contro il Sestri Levante. Troise ritrova Gigli in difesa. Difesa nella quale non mancano i ballottaggi. Semeraro ha recuperato e potrebbe partire nell’undici, proprio come Gigli. Ma il tecnico campano potrebbe pensare anche a Stanga per la fascia destra, magari dirottando Lepri sulla corsia opposta. Delcarro potrebbe debuttare dal primo minuto con Megelaitis a fargli posto, mentre resta sempre vivo il ballottaggio tra Lombardi e Leoncini. In zona gol mister Troise non sembra disposto a toccare nulla. Punti fermi Lamesta e Morra, ma anche Cernigoi sembra essere entrato ormai a pieno diritto nel gruppo degli intoccabili. Unico assente Tofanari, uscito anche dalla lista biancorossa dopo l’infortunio, proprio per fare posto a Delcarro che a Pescara ha già giocato uno spezzone lunedì sera.