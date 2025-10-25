Acquista il giornale
Il Foiano a caccia del colpo. Piccirillo vuole il riscatto

Promozione: gli amaranto non possono più sbagliare in casa dell’Aquaviva .

di MATTEO MARZOTTI
25 ottobre 2025
Pasquale Di Lullo, 35 anni, centrocampista del Foiano che oggi gioca sul campo dell’Acquaviva

FOIANOInizia questo pomeriggio la settima giornata del campionato di Promozione. Nel girone C infatti saranno Acquaviva e Foiano ad inaugurare questo turno con l’anticipo in programma alle 15. Per gli amaranto si tratta dell’ultimo impegno di una settimana difficile e non solo per questioni calcistiche. Il Foiano infatti sabato scorso aveva chiesto e ottenuto il posticipo della partita interna contro il Pontassieve per la scomparsa di Lorenzo Liberatori, dirigente delle giovanili. Nel recupero di campionato la formazione ospite, allenata dall’aretino Bonini, si è imposta per per 2-0 risalendo nella colonna di sinistra della graduatoria, lasciando gli amaranto del tecnico Piccirillo nella zona bassa. Il Foiano infatti ad oggi è terzultimo con sei punti all’attivo, con uno di vantaggio sul penultimo posto dell’Alleanza Giovanile Dicomano e conuna lunghezza di ritardo dalla zona tranquilla di una classifica cortissima dove playoff e playout sono concentrati in tre punti.

L’avversario di questo pomeriggio è ostico come non mai visto che l’Acquaviva staziona nelle prime posizioni e che in caso di vittoria potrebbe guadagnare per alcune ore il primo posto in classifica, in solitaria, scavalcando Settignanese e Sinalunghese che scenderanno in campo domani rispettivamente contro Centro Storico Lebowski e Fiesole.

Matteo Marzotti

© Riproduzione riservata

