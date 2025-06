Il FolloGavo punta su Mattia Fermi del Poggibonsi, addio a Tommaso Botrini

Il FolloGavo punta Mattia Fermi del Poggibonsi, ma saluta Tommaso Botrini. Forti del nuovo ds Galbiati e del tecnico Baiano, entrambi ex Poggibonsi, la società mineraria vuol portare in Maremma Mattia Fermi, attaccante centrale, classe 2007, il cui contratto con il Poggibonsi scadrà il 30 giugno. Un’occasione ghiotta per molti club, vista la notevole traiettoria di crescita e le spiccate doti realizzative del giovane talento. Fermi ha già avuto modo di assaporare il calcio dei ’grandi’, avendo partecipato al ritiro estivo con la prima squadra del Poggibonsi lo scorso luglio, rimanendovi fino alla fine di agosto. La sua stagione appena conclusa è stata da incorniciare: con la formazione Juniores Nazionale, Fermi si è imposto come vero e proprio bomber, conquistando la classifica dei cannonieri. Con la scadenza del contratto imminente, Mattia Fermi è diventato un obiettivo primario per diversi club. Tra cui i minerari. In uscita Tommaso Botrini. Il promettente difensore centrale, classe 2005, andrà al Teramo.