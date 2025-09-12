Il Follonica Gavorrano: "Un ottimo esordio"

E’ stato uno dei pochi confermati della passata stagione. Il difensore Emanuele Matteucci, uno dei migliori del Follonica Gavorrano lo scorso anno, domenica nella vittoria all’esordio in campionato è sceso in campo nonostante un problema fisico. Un fastidio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori fino a giovedì scorso. Emanuele Matteucci però ha stretto i denti ed è sceso in campo.

"Ci tenevo tantissimo a giocare perché era la prima di campionato – dice il difensore –. E’ stata una vittoria sofferta ma importante. Dal 27 luglio si era capito che questa squadra era matura sotto l’aspetto della concentrazione. La vittoria è più che meritata. Abbiamo avuto una distrazione sul gol subìto, ma siamo stati bravi a reagire ed andare avanti. Loro hanno segnato nell’unica occasione. Loro non avevano niente da perdere, ripartivano e davanti avevano ragazzi con la gamba. Abbiamo avuto occasioni, il loro portiere ha fatto grandi parate, ma siamo stati sempre in partita. Abbiamo fatto discretamente nel primo tempo e nel finale siamo passati a quattro in difesa per spingere un po’, ed è stata una scelta vincente".

Originario di San Miniato, Matteucci era arrivato lo scorso gennaio dal Prato, dopo essere passato l’estate precedente alla società gigliata dal Sestri Levante. Matteucci, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha maturato esperienze anche nel Pontedera e nel Mantova.