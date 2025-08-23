Il Forlì ad Arezzo cede nella ripresa. Ko a testa alta contro la ‘corazzata’

AREZZO

1

FORLì

0

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (32’ st Meli), Iaccarino, Chierico (42’ st Gigli); Pattarello (42’ st Perrotta), Ravasio, Tavernelli (41’ st Varela). A disp.: Trombini, Galli, Gigli, Arena, De Col, Coccia, Perrotta, Sani, Ferrara, Concetti, Dell’Aquila. All.: Bucchi.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (21’ st Pellizzari), L. Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (21’ st Coveri); S. Saporetti (28’ st Manuzzi), Petrelli, Farinelli. A disp.: Calavni, Vellaj, Mandrelli, Ercolani, Graziani, Ripani, Valentini, Giovannini, Spinelli, La Rosa. All.: Miramari.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Rete: 5’ st Tavernelli.

Note - Ammoniti Renzi, Ravasio; Farinelli, Manetti, Scorza, Manuzzi. Recupero: 2’, 6’. Spettatori: 4.100.

Il ritorno in C del Forlì si conclude con una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca ai galletti che, in ogni caso, sono usciti dal terreno di gioco a testa alta, sprecando anche un paio di clamorose occasioni che avrebbero portato al pari. Dopo una fase di studio al 15’, la prima palla gol è per i padroni di casa con il colpo di testa di Gilli che costringe Martelli ad alzare sopra la traversa. La risposta del Forlì, al 20’, con Petrelli che nei pressi della porta non controlla a dovere. Al 28’ Pattarello, in tuffo sulla sinistra, conclude di poco sopra la traversa. Al 33’ è il Forlì ad andare vicino al gol ancora con Petrelli che, di mancino, sfiora il montante. Al 36’ la botta centrale di Tavernelli è respinta da Martelli. Al 44’ Forlì in avanti con Menarini che, di sinistro, vede il pallone sfilare fuori di un metro.

Nel secondo tempo le ostilità iniziano col debole colpo di testa di Pattarello facile per Martelli. Al 50’ Manetti perde la palla sulla trequarti con Tavernelli che s’incunea e, con una rasoiata a filo d’erba, segna l’1-0. sarà la rete decisiva. Poco dopo (56’) Forlì vicinissimo al pari con Petrelli che, servito da Simone Saporetti, supera di testa Venturi ma la palla finisce beffarda sul fondo. Al 61’ Martelli si supera sul sinistro di Pattarello deviando in angolo il velenoso sinistro dell’attaccante toscano. Ad un’ora di gioco pericolo scampato da Scorza, sanzionato col giallo anziché col rosso come chiedeva Bucchi. Al 68’ è Tavernelli a sfiorare il raddoppio con un tiro in fotocopia alla sua rete che, però, finisce sul fondo.

Al 70’ la sventola dal limite di Manuzzi costringe Venturi alla plastica deviazione in corner. All’84’ Chierico svirgola, sottomisura, il possibile raddoppio. All’88’ il Forlì si mangia le mani: la botta al volo di Manuzzi, servito da Coveri, sbatte sul palo a portiere battuto coi biancorossi con le mani tra i capelli. Al 92’ la punizione di Petrelli è deviata da Venturi in volo. In definitiva una buona prova dei biancorossi contro un’avversaria forte. Il pareggio non sarebbe stato immeritato. Ma nel calcio vince chi la mette dentro.