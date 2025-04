Il Forlì batte il Piacenza 2-1, la Serie C è a un passo

Forlì, 13 aprile 2025 – Il Forlì allunga a undici la striscia di vittorie consecutive e si prepara alla festa: Farinelli e compagni escono vittoriosi per 1-2 dal match del ‘Garilli’ contro il Piacenza e si preparano a festeggiare la promozione diretta che potrebbe arrivare giovedì in casa contro la Pistoiese. La squadra di Miramari passa in vantaggio dopo nemmeno un quarto d’ora grazie a un errore del difensore di casa Iob, che appoggia male verso il suo portiere, Farinelli ne approfitta e infila l’estremo difensore di casa.

Prima frazione che si esaurisce con occasioni da entrambe le parte, protagonista il portiere forlivese Martelli in un paio di occasioni.

Nella ripresa pareggio del Piacenza con D’Agostino, abile a spingere in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti ingranano e si rendono più volte pericolosi senza successo, fino al minuto 64, quando Macrì si inventa un capolavoro a giro che si insacca alle spalle del portiere Franzini. Nel finale gran brivido per i biancorossi di Miramari: Martelli buca l’uscita su un cross dalla sinistra dei padroni di casa, sulla linea provvidenziale Mandrelli a preservare il risultato.