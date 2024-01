Il Forlì contro la sua bestia nera: "Dobbiamo essere più forti di tutto"

Vedi San Mauro e poi muori. È questo l’incubo ricorrente che agita i sonni dei tifosi del Forlì, impegnato oggi (ore 14.30) al ‘Macrelli’, campo tradizionalmente ferale – i biancorossi non ci vincono dal lontano 23 settembre 2007 (1-3 in Promozione, firmato Sozzi, Ricci e Balestra) – in un derby infidissimo, denso di intrecci (si veda la pletora degli ex) e dai mille rivoli.

Sammaurese babau? È fattuale: quando vedono (bianco)rosso, i pascoliani spasimano dalla voglia irrefrenabile di spiumare il blasonato Galletto. La mente corre all’andata, allorquando il Forlì fu impietosamente travolto (0-3) dall’onda giallorossa, con conseguente siluramento a scoppio differito di mister Martini. Insomma, ce n’è abbastanza per aspettarsi la qualunque e stare accorti.

"Mi preoccupa un po’ il fatto che il Forlì non abbia quasi mai vinto a San Mauro, è una tendenza che dobbiamo invertire. Cosa servirà per farlo? Tanta concentrazione e la capacità di migliorare quanto di buono stiamo facendo per progredire nel nostro percorso di crescita", scandisce Mauro Antonioli. Che aggiunge: "Non credo alle vendette. Se la debacle dell’andata deve servire per essere uno stimolo in più ben venga, però le motivazioni dobbiamo averle dentro di noi perché stiamo facendo cose importanti, certificate da una classifica molto positiva. Quindi avanti così, affrontando ogni avversario al massimo della condizione fisica e mentale". La Sammaurese? "Era partita forte, tanto da issarsi in vetta alla classifica, poi ha accusato un calo fisiologico; detto ciò, merita i complimenti perché prova sempre a giocarsela ed è ben impostata dall’allenatore. Quindi una squadra che farà di tutto per vincere, sentendo molto la partita anche per via dei tanti ex in campo e fuori", avverte il tecnico biancorosso. Che indica la via: "Noi dobbiamo menare le danze, lo sappiamo, perché in testa abbiamo un obiettivo preciso. Mi aspetto una gara aperta, che possa risultare anche divertente per gli spettatori".

Capitolo formazione: Antonioli non intende emendare una squadra reduce da 5 vittorie consecutive ("è normale cercare di dare continuità a un gruppo che sta facendo molto bene"), pur dicendosi "pronto a cambiare nel momento in cui dovessero presentarsi delle difficoltà". Epperò è costretto a fare la conta degli assenti: "Nonostante i nuovi acquisti – spiega –, siamo in emergenza: tanti sono indisponibili, altri in dubbio e andranno valutati solo nell’immediatezza della gara". Non essendo stato diramato per ragioni di opportunità l’elenco dei convocati, azzardiamo i forfait di Maggioli, Ballardini, Mosole, Drudi, Casadio, Prestianni e Bonandi. Arruolato, invece, Rosso ("sarà a disposizione"), sebbene la ridotta autonomia non consenta all’ex promessa del Torino un minutaggio corposo. Dirigerà l’incontro Matteo Giudice della sezione di Frosinone (assistenti Pascoli e Frapiccini).

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Checchi, Rossi; Pecci, Gaiola, Lolli; Barbatosta, Merlonghi, Greselin.