Il Forlì corre ed esulta con Cavallini: "Non scorderò mai il gol alla Samb"

Romba il Cavallin(i) rampante e il Forlì sfreccia al ‘Sambodromo’. Il 20enne terzino fluidificante bolognese, giunto alla corte di mister Miramari ad agosto inoltrato in prestito dalla Reggiana, ha spalancato il gas a martello e firmato il blitz di San Benedetto del Tronto, che ha catapultato la vettura biancorossa all’immediato inseguimento dell’Arezzo, battistrada del campionato.

"Abbiamo còlto una vittoria importantissima, che accresce la consapevolezza dei nostri mezzi, a maggior ragione per come si era messa la partita: il rigore neutralizzato da Martelli, il vantaggio della Sambenedettese all’inizio della ripresa... Siamo stati bravi a restare sul pezzo e a trovare la forza di ribaltare il risultato, al cospetto di una straordinaria cornice di pubblico", le parole di Giacomo Cavallini.

Sua la paternità del gol che, in 7’ di furore agonistico, ha completato la clamorosa remuntada del Galletto (1-2) e tagliato le gambe ai marchigiani: "Il primo tra i professionisti, non lo scorderò mai. Sono felicissimo, oltretutto perché è valso tre punti. Mi ripaga di tutti i sacrifici". Alla seconda esperienza in serie C, dopo la parentesi di Lecco nella quale "ho ricoperto altresì il ruolo di quinto di centrocampo", Cavallini confessa la sua vocazione offensiva: "Mi piace molto spingermi in avanti, andare in sovrapposizione e al cross, ma anche, possibilmente, chiudere l’azione. Proprio come è successo contro la Sambenedettese".

Indica poi quali fonti d’ispirazione nel proprio ruolo l’interista e azzurro Dimarco, sebbene "le mie caratteristiche siano un po’ diverse dalle sue", ma anche Balde del Barcellona e l’ex milanista Theo Hernandez. Insomma, ‘terzinaccio’ spostati. "Sono i profili di riferimento, con le debite proporzioni s’intende, quelli dai quali cerco di carpire i trucchi del mestiere".

Lanciato nel calcio che conta da William Viali, già tecnico della Regia ("a lui devo l’esordio in serie B – vittoria granata 2-0 contro il Brescia, datata 27 agosto 2024 –, un sogno che si è avverato. Mi ha dato tanta fiducia e fatto crescere"), Cavallini promette il massimo dell’impegno per "migliorare giorno dopo giorno", vieppiù in proiezione di un eventuale, futuro, salto di categoria: "È il mio sogno nel cassetto".

E intanto sposta il mirino sul Gubbio di Mimmo Di Carlo, prossimo avversario del Forlì, sabato (fischio d’inizio alle 17.30) al ‘Morgagni’ nella quarta giornata di campionato: "Ci attende una partita molto importante, in cui saremo chiamati a cercare di allungare la striscia positiva. Stiamo lavorando bene, consci di affrontare una squadra forte e fisica. Che gioca molto in verticale – spiega il terzino biancorosso – ed è guidata da un tecnico che ha allenato anche in serie A, quindi non ha certo bisogno di presentazioni. Sarà una partita tosta, probabilmente imperniata sulle seconde palle, ma ci faremo trovare pronti – chiosa Cavallini – e faremo del nostro meglio per portare a casa il massimo risultato anche questa volta".