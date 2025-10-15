Il Forlì da trasferta fin qui sempre sotto. E, segnando poco, sono gol spesso fatali

Il Forlì 2025-26 sta attualmente mantenendo i propositi della vigilia. Settimo in classifica, a quota 13, ben dentro alla zona playoff. Una posizione soddisfacente ma che, guardando i numeri, rivela una tendenza da correggere nelle gare in trasferta in vista delle prossime quattro giornate che vedranno i biancorossi giocare fuori casa per tre volte: venerdì sera a Sassari con la Torres poi, dopo la partita interna col Pineto, viaggi in casa di Livorno e Juventus Next Gen.

Nelle quattro partite giocate fin qui dai galletti lontano dal Morgagni l’undici di Mister Miramari, nonostante il gioco sempre propositivo, è andato puntualmente in svantaggio. A volte quel gol è stato decisivo, come nelle sconfitte per 1-0 nella tana dell’Arezzo e a Rimini. Ma anche a Pontedera, dove pure aveva raggiunto il pareggio (punito però da un gol dei toscani in pieno recupero). Ma era andato sotto anche sul terreno di gioco della Sambenedettese, pur riuscendo a ribaltare il risultato (2-1) nel finale di quella che per ora è l’ultima vittoria in viaggio.

Dopo nove turni del campionato di serie C, si può ben dire che il fattore campo si faccia decisamente sentire. Il Forlì ha un buon rendimento con 10 punti nelle cinque partite casalinghe: il trend è stato confermato dai 4 punti ‘qualità’ messi in carniere nelle recenti due gare giocate in casa. Con una media di 2 punti a partita il Forlì, infatti, viaggia al quarto posto per rendimento nei match interni. Meglio ha fatto solamente il terzetto composto dalle battistrada Ravenna e Arezzo (che in casa hanno incamerato 12 punti) e dall’inseguitrice Ascoli (11).

Molto diverso il rendimento dei galletti nei match giocati lontano dalle mura amiche. Come detto, infatti, dalle quattro trasferte giocate finora il Forlì ha ricavato i soli tre punti conquistati in casa della Sambenedettese. La media di 0,75 punti per partita è tra le più basse del girone B. Pur giocando buone partite e, spesso, tenendo in mano il pallino del gioco il Forlì ha fatto meglio solo di Perugia, Vis Pesaro, Torres e Pontedera, che hanno raggranellato 2 punti, e del Bra che ha 4 ko su 4 partite. Numeri confermati dalle statistiche dell’attacco: le sole 3 reti messe a segno in trasferta confermano il rendimento zoppicante lontano da casa. Peggio, infatti, ha fatto solamente il Bra, terzultimo in classifica, con 2.

Meglio, con 6 palloni in fondo al sacco, il conto dei gol fatti nelle partite casalinghe. In questa graduatoria la squadra di Mister Miramari è preceduta solamente dagli attacchi di Ascoli (12 reti allo stadio Del Duca), Ravenna (10), Pineto e Juventus Next Gen (8 a testa).

Nei prossimi match in trasferta sarà fondamentale mettere concretamente a frutto il gioco della squadra. Per restare agganciati ai primi dieci posti della classifica, che garantiscono l’accesso ai playoff post regular season, e, al contempo, tenere a distanza di sicurezza la zona playout (6 i punti di vantaggio).