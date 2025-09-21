Il Forlì dopo il derby fa mea culpa. Miramari: "Approccio sbagliato"

Uno scivolone, quello del Forlì nel derby della quinta giornata contro un Rimini rimaneggiato nella rosa e invischiato nelle sue gravose vicende societarie, destinato a lasciare qualche scoria. I biancorossi guidati da Alessandro Miramari sono usciti sconfitti di misura dal ‘Romeo Neri’, secondo ko di fila dopo quello rimediato la settimana scorsa in casa contro il Gubbio. Se però la prestazione contro gli umbri aveva convinto nonostante la sconfitta, quella di Rimini è stata una gara in cui il Forlì è parso in difficoltà, spento e "irriconoscibile", commenta lo stesso tecnico biancorosso.

"Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo e giustamente siamo andati a riposo sotto, poi nel secondo tempo la partita è cambiata – sottolinea Miramari – e c’è stata l’occasione di fare gol, ma poi è chiaro che se non lo fai a un metro dalla porta diventa complicato. Nel calcio per fare punti devi fare anche dei gol, se non riesci mai a segnare diventa ovviamente difficile fare punti".

Per il Rimini si è anche trattato della prima vittoria in queste cinque gare di campionato: finora tre sconfitte e un pareggio per i rivieraschi, il cui punteggio in classifica è peraltro inficiato dalla forte penalizzazione (10 punti) subita per le sopra citate vicissitudini che vanno al di là del rettangolo di gioco.

La rete della vittoria è stata messa a segno da Longobardi già nel primo tempo, sfruttando un errore in disimpegno di Petrelli, quarantacinque minuti in cui l’estremo difensore dei galletti Martelli ha fra l’altro evitato un passivo parziale ancora peggiore. Il mister forlivese, rammaricato, spiega ancora che la serie C è una "categoria complicata" in cui con un approccio negativo come quello visto al ‘Neri’ "si compromette tutta la partita" e il Forlì "non può permetterselo". Miramari poi continua: "Questo è proprio l’insegnamento che prendiamo da questa partita. Devo dire che è già la seconda gara che approcciamo male e quindi forse non l’abbiamo ancora capito bene".

Non c’è tempo però per rivangare ulteriormente la sconfitta di Rimini, adesso per Farinelli e compagni è tempo di riassestarsi e ripartire compatti verso l’imminente sesto turno di campionato. Questo martedì si torna già in campo nel primo appuntamento infrasettimanale della stagione: al ‘Morgagni’ è attesa la Vis Pesaro, compagine che ha racimolato 6 punti finora (gli stessi del Forlì) e reduce dal pareggio a reti bianche contro la Pianese. Fattore positivo, dunque, la stagione è ancora lunga e una gara così ravvicinata potrebbe dar forza e animo per dimenticare in fretta l’inciampo di Rimini: "Proveremo ovviamente a fare punti", scandisce Miramari, che poi conclude: "E’ chiaro che dobbiamo subito capire che in questa categoria così competitiva devi sempre fare la prestazione, non puoi pensare di portare a casa dei punti se sbagli la partita".