Il Forlì fatica, recrimina e va ko. Col Gubbio una sconfitta evitabile

FORLì 0GUBBIO 1

FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Pellizzari (1’ st Elia), Cavallini (41’ st Ercolani); Macrì (29’ st Di Risio), Menarini, Farinelli (41’ st Franzolini); S. Saporetti (24’ st Manuzzi), Petrelli, Coveri. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Graziani, Ripani, Valentini, Giovannini, Scorza. All.: Miramari.

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini (16’ st Krapikas); Fazzi, Signorini (25’ st Bruscagin), Di Bitonto; Zallu, Carraro, Diankpata, Podda; Rosaia (34’ st Conti); Spina (25’ st Ghirardello), Tommasini (34’ st La Mantia). A disp.: Tomasella, Hraiech, Baroncelli, Di Bitonto, Tentardini, Niang. All.: Di Carlo.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.Note - Ammoniti: Pellizzari, Cavallini, L. Saporetti; Signorini e l’allenatore Miramari. Angoli: 6-5. Recupero: 0 e 9’. Spettatori 1.000 circa.

Nella quarta di campionato il Forlì cede l’intera posta al cospetto di un Gubbio forte fisicamente ed esperto che ha approfittato del gioco poco lucido del Galletto, apparso in difficoltà nel reparto di mezzo. Mister Miramari prova a vivacizzare il centrocampo mettendo ai lati di Menarini sia Macrì che Farinelli, due punte che, sommate a Simone Saporetti, Petrelli e Coveri, portano a cinque gli attaccanti in campo. Dal canto suo, Di Carlo incolla Djankpata a Menarini per inaridire la fonte del gioco biancorosso. Il primo tempo parte con il Gubbio aggressivo e deciso a far la partita. Dopo 3’ Tommasini è preciso di testa, con Martelli che alza sopra la traversa. Al 7’ la deviazione sottomisura ancora di Tommasini è deviata sul palo dal portiere biancorosso.

Al 9’ ecco il Forlì: Petrelli da fuori area costringe alla deviazione in angolo Bagnolini. Al 24’ Simone Saporetti non sfrutta malamente una papera della difesa ospite. Poi è di nuovo Gubbio. Al 29’ Tommasini svernicia il lentissimo Pellizzari con Martelli ancora in vena di prodezze; sulla ribattuta lo stesso centravanti si vede respingere la palla da Cavallini nei pressi della riga. Al 35’ la scena si ripete: Tommasini lascia sul posto Pellizzari e grazia Martelli alzando troppo la mira. Al 38’, il Forlì ci prova con Simone Saporetti e, sulla corta respinta di Bagnolini, Macrì alza sopra la traversa da posizione favorevolissima.

La ripresa parte con l’ingresso di Elia per lo spaesato Pellizzari ma la difesa di casa continua a rischiare. E al 54’ il Gubbio va in vantaggio: Carraro su punizione mette in mezzo per Signorini che di testa sorprende l’immobile difesa del Forlì di testa. Illusione poi per il Forlì al 59’: Coveri su un lungo rilancio batte Bagnolini, che s’infortuna e viene sostituito, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Al 68’ il Forlì reclama ad alta voce il rigore per la caduta in area di Farinelli stretto tra i centrali del Gubbio. L’arbitro non concede, ma viene chiamato alla verifica tv e, fra le proteste del Morgagni, conferma la sua decisione. Poi al 90’ il Forlì ha la palla buona: Petrelli appoggia a Franzolini sul quale il secondo portiere Krapicas si supera deviando in tuffo. Negli ultimi minuti il Forlì prova l’assedio, poi però al 97’ Ghirardello in contropiede salta Martelli con De Risio che salva sulla linea di porta. Così si chiude il match con la prima sconfitta casalinga. Un pareggio ci poteva anche stare. Ma nel calcio bisogna buttarla dentro.