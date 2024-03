Il Forlì là sulla vetta fa sognare: "E ora bisogna pedalare pure di più"

Simone Greselin lancia il lazo e cattura la capolista. La forte mezzala di Cernusco sul Naviglio ne fa due (seconda doppietta stagionale), ‘tosa’ il Prato e consente al Forlì di piantare la bandierina biancorossa accanto a quella del Ravenna in cima alla classifica. "Il primo è stato un gol di pregevole fattura, come si suol dire, ma io sono uno che non si accontenta: l’intenzione era quella di segnare il più possibile; poi è venuto anche il secondo, che ci ha aiutato in un momento in cui eravamo un po’ più chiusi", scandisce Greselin. Non nuovo, appunto, a simili exploit: "Già nel girone di andata, contro l’Aglianese, avevo segnato due reti e in precedenza mi era capitato ai tempi del Rimini; son soddisfazioni".

Merito anche della brillante intuizione di mister Antonioli: "Giocando in posizione più avanzata riesco ad esaltare quelle capacità di inserimento e conclusione che fanno parte del mio bagaglio". Una stagione da incorniciare, la migliore della carriera, finora, quella del numero 26 biancorosso: "A livello realizzativo i numeri dicono questo: ho raggiunto quota 8 gol e chiaramente sono felice del mio rendimento. Oltretutto la squadra riesce a sviluppare un gioco propositivo, che ci permette anche di divertirci. Adesso, però, c’è da pedalare ancora più forte e lavorare sodo fino alla fine".

Insomma, fatto trenta bisogna fare trentuno: "Dobbiamo continuare su questa strada, senza pensieri; stiamo giocando liberi di testa, seguendo i dettami del mister, e l’importante ora sarà replicare in campo quell’aggressività che ci contraddistingue; poi con le qualità di cui disponiamo dovremo essere bravi ad aggiungere quel quid in più per vincere il maggior numero possibile di partite".

Allargando il campo alle dirette concorrenti per la promozione in serie C, Greselin osserva: "Ravenna e Carpi, all’andata, mi hanno impressionato per intensità e qualità, non a caso sono squadre costruite per vincere. Questo però è un campionato apertissimo, in cui puoi fare un figurone con la prima e penare con l’ultima…".

Il primo posto del Forlì "è motivo d’orgoglio", poi, per Erik Amedeo Ballardini, ritrovato fulcro del centrocampo biancorosso: "Questo risultato è frutto di un duro lavoro e il coronamento di un percorso importante. Certo, una volta che balzi in testa, non puoi più accontentarti: ogni partita diventa fondamentale e va preparata nei minimi dettagli".

Nel mentre, si affina l’intesa con il giovane collega di reparto Nicolò Lolli, tra i migliori in campo contro il Prato e grande rivelazione della seconda parte del campionato: "Non lo conoscevo – chiosa Ballardini –, ma è sicuramente una bella sorpresa: un ragazzo molto serio, che si allena bene e sta sfoderando ottime prestazioni in campo. Siamo contenti di averlo con noi".