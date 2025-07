Il Forlì lancia già la campagna abbonamenti: "Prezzi accessibili. Il sogno? Mille tessere"

"C piace da morire" è il claim della campagna abbonamenti 2025-26 del Forlì Fc, neopromosso in Lega Pro. Nel giorno in cui ha aperto ufficialmente i battenti il ‘Grand Hotel Calciomercato’, variopinta fiera di sogni, speranze e illusioni che segna l’inizio della stagione pedatoria, il club di viale Roma ha chiamato a raccolta il suo popolo per stringere una nuova alleanza e scrivere, insieme, un altro capitolo di storia biancorossa.

"Suona la prima campanella per noi tra i professionisti – ha scandito Matteo Mariani, direttore generale del Forlì, dal quartier generale di The Web Factory, partner del sodalizio –, e sono ancora tante le cose da fare e le situazioni cui far fronte. Però siamo pronti per tuffarci in questa nuova avventura e vogliamo che il ‘Morgagni’ sia la nostra casa sin da subito".

Abbonarsi è un atto di fede e Mariani ha rivolto un appello alla città: "Abbiamo bisogno di tutta la gente di Forlì perché l’impresa compiuta nella passata stagione lo merita. Lanciare ora la campagna abbonamenti è il riconoscimento di quanto di buono è stato fatto e ci proietta sul futuro. Noi non possiamo prescindere dai tifosi, né da quelli storici né da quelli che si sono avvicinati cammin facendo: è fondamentale che tutti ci accompagnino in questo nuovo viaggio".

I prezzi? "Accessibili" – ha garantito Mariani – e "spalmati su 19 gare casalinghe, anziché le 17 (incluse le due giornate biancorosse nelle quali gli abbonamenti non valevano) della serie D": si oscilla dai 380 euro per un posto in tribuna centrale ai 150 per la gradinata (dove saranno sistemati i seggiolini), passando per i 300 in tribuna laterale. Previste riduzioni per chi rinnoverà l’abbonamento (rispettivamente 350, 280 e 130) e per gli under 18 (200, 150 e 80); ingresso gratis per i bambini fino a 6 anni. Condizioni vantaggiose sono state pensate anche a beneficio dei possessori di partita Iva, in relazione alla vendita di pacchetti corporate e hospitality.

"Certo, il costo del singolo biglietto è un po’ aumentato". Siamo nell’ordine dei 3 euro. "Ma occorre anche tenere conto del livello superiore della categoria in cui militeremo", ha osservato il dg. Che ha, poi, evidenziato: "Tutte le tessere saranno nominali". Quindi gongolante ha rivelato: "Abbiamo ricevuto tante chiamate e visite in sede da gente che voleva prenotare il proprio posto, a dimostrazione del grande interesse nei nostri riguardi".

Il sogno è toccare quota 1.000 fedelissimi: "Certo, è un numero importante – ammette il direttore generale biancorosso –, ma abbiamo le potenzialità per farcela. L’obiettivo è entrare nel cuore dei forlivesi. Siamo fiduciosi". La campagna abbonamenti sarà attiva ogni settimana dal lunedì al venerdì, a partire da oggi, nella fascia oraria 15-18.30 presso lo store dello stadio ‘Morgagni’. Rinnovata, altresì, la partnership con la piattaforma Vivaticket, grazie alla quale chi lo vorrà potrà fidelizzarsi online, fermo restando che l’abbonato dovrà, poi, ritirare la propria tessera nominale recandosi negli uffici del Forlì Fc in viale Roma.