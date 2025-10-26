Il Forlì non molla mai: pari al 92’. Stoccata di Giovannini al debutto

FORLì 1 PINETO 1

FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini (30’ st Coveri); Franzolini (25’ st S. Saporetti), Ripani (30’ st Giovannini), De Risio (16’ st Manuzzi); Macrì, Petrelli, Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ercolani, Graziani, Pellizzari, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Scorza. All.: Miramari.

PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (41’ st Serbouti), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario (31’ Nebuloso), Pellegrino (31’ st Marrancone), Lombardi (41’ st Viero); Bruzzaniti, Schirone; D’Andrea. A disp.: Marone, Boccacci, Ienco, Gagliardi, Viero, Saccomanni, Tupone, Capomaggio. All.: Tisci.

Arbitro: Massari di Torino.

Reti: 13’ pt Bruzzaniti, 47’ st Giovannini.

Note - Ammoniti: Petrelli; Schirone, Germinaro, D’Andrea. Angoli: 9-0. Recupero: 4’, 8’. Spettatori 800 circa.

Un pareggio giusto e trovato con le ultime gocce di sudore per il Forlì, che ha risentito in maniera evidente dell’assenza dello squalificato regista Menarini, sostituito da Ripani. In campo anche il rientrante Cavallini nel ruolo di terzino sinistro. Per il Forlì il Pineto di mister Tisci si è rivelato un avversario tignoso, con tutti gli elementi pronti a gettarsi su ogni pallone e a mettere in difficoltà, anche con qualche astuzia di troppo, le fonti di gioco dei biancorossi.

Una partita con non molte occasioni da gol. Passati in vantaggio, con una rete contestata da panchina e tribuna, gli abruzzesi hanno arretrato il baricentro ripartendo con poche ma insidiose azioni in contropiede.

La partita vive la prima emozione all’8’: Petrelli imbuca per Farinelli, che si vede respingere la palla nei pressi del palo. Al 13’ su una palla apparentemente persa dall’attacco ospite Pellegrino centra per Bruzzaniti, che si gira e fulmina Martelli a fil di palo. Visto che il guardalinee aveva alzato la bandierina Miramari si gioca il primo Fsv, per un eventuale fuorigioco, ma lo 0-1 è confermato.

Al 26’ Pineto insidioso con la punizione a filo d’erba di Lombardi neutralizzata a terra da Martelli. Un minuto dopo colpo di testa di Petrelli deviato di pugno in angolo da Tonti. Al 37’, sulla palla scodellata da Manetti, Franzolini con una conclusione volante alza troppo la mira. Allo scadere del tempo bravo l’ex Tonti a ribattere su Petrelli servito da Macrì e, subito dopo, Lorenzo Saporetti di testa spara sul fondo.

La ripresa parte (50’), con la deviazione sottomisura di Franzolini respinta da Tonti. Dopo due giri di lancette su un batti e ribatti in area il Forlì reclama un rigore per un mani, ma anche stavolta le immagini tv dicono no ai biancorossi. Al 68’ Pineto pericoloso in contropiede con Bruzanniti, che non arriva per un soffio alla deviazione vincente. Dopo un lungo periodo, nel quale Miramari mette tutte le punte disponibili schierando il 4-2-4, ma col suo Forlì che continua a sbattere contro la difesa ospite, il pareggio arriva al 92’: su una respinta fuori area si avventa l’ex di turno (e scuola Cesena) Giovannini, appena entrato e al debutto, che con uno splendido rasoterra mette dentro l’1-1. Subito dopo bravo Martelli a salvare su un tiro a fil di palo.

Dopo 8’ di recupero la partita si chiude e il Forlì porta casa l’ottavo punto nelle ultime quattro partite. Martedì Coppa al Morgagni con l’Arzignano, domenica trasferta a Livorno.