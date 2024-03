Il Forlì non sa a che Sant’Angelo votarsi. Rivali apparentemente fragili, ma rilanciati

Vietato sbagliare. Domani alle 15 (la partita è stata posticipata di 30 minuti) il Forlì affronta il viaggio in Lombardia allo stadio ‘Carlo Chiesa’, tana del Sant’Angelo. La truppa guidata da Mauro Antonioli scende in campo per la prima volta coi gradi di capolista, a braccetto col Ravenna, dopo una rincorsa di 25 giornate. Per Merlonghi & Co. l’esigenza è quella di evitare un appagamento che sarebbe pericoloso alla vigilia dello sprint finale che deciderà quale club saprà meritarsi il sogno che si chiama serie C.

La squadra allenata da Vincenzo Scarpa, che da metà gennaio ha preso il posto di Antonio Palo, occupa il 13° posto in classifica con 32 punti: uno in più della zona playout. Una situazione migliorata di recente grazie a tre vittorie portate a casa negli ultimi quattro match vinti con Aglianese (3-1), Sammaurese (2-1) e Mezzolara (0-1), intervallati dalla sconfitta di misura sul campo del lanciatissimo Carpi (2-1).

Più corsaro che casalingo il cammino dei lombardi che in casa hanno totalizzato 14 punti, e subito sei sconfitte, contro i 18 messi in cascina in trasferta, con cinque blitz. Un percorso con molte luci per il reparto avanzato, che con 40 reti segnate figura al terzo posto del girone dietro a Carpi (48) e Corticella (41), ma altrettante ombre per la difesa che, con 37 gol incassati, è la penultima dietro al colabrodo Borgo San Donnino che di reti ne ha subite 45. Nei match interni con le prime della classe il Sant’Angelo ha strappato il solo pareggio col Ravenna (1-1) mentre ha lasciato via libera a Lentigione (1-3), Victor San Marino (0-1), Carpi (1-3) e Corticella (1-4).

Con 12 bersagli il top scorer della squadra è il 26enne Francesco Gobbi, confermato coi rossoneri dopo le 14 reti nel campionato passato. Al suo fianco non potrà giostrare l’ex di turno Christian Calì, che aveva segnato un gol con la nuova maglia. Mister Scarpa è affezionato al 4-3-3.

Il Sant’Angelo, fondato nel 1907 e al secondo campionato in serie D dopo alcune stagioni in Eccellenza, vanta una stagione in serie B più di cent’anni fa (1921-22) e tredici stagioni di serie C, tre delle quali condivise a inizio degli anni Ottanta col Forlì di ‘Vulcano’ Bianchi. Il bilancio complessivo dei nove faccia a faccia pende a favore del Forlì con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nella sfida d’andata i biancorossi si sono imposti in extremis per 2-1 (gol di Merlonghi al 96’; alla rete di Persichini aveva risposto Bramante dal dischetto).

Domani mister Antonioli dovrà ridisegnare la difesa biancorossa per gli infortuni non recuperati di Rossi, Masini e Drudi (atteso per il prossimo match col Fanfulla). L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Forlì con la telecronaca di Gianluca Dall’Oro.