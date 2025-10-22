Il Forlì quinto: roba d’altri tempi. Cinque vittorie e un pari come 46 anni fa

Una classifica da capogiro. Dopo dieci turni di campionato il Forlì viaggia su un invidiabile quinto gradino: Arezzo 27; Ascoli e Ravenna 24; Ternana 17; Forlì e Guidonia 16. Sono già cinque le vittorie dei biancorossi, che hanno anche già sfidato quasi tutta l’aristrocrazia del campionato, battendo il Ravenna (1-0 al debutto stagionale casalingo) e il Guidonia, fermando invece sul pareggio la Ternana. È vero che, dal quarto posto in giù, la classifica è cortissima e l’equilibrio massimo: con 3 punti in meno, si esce dalla zona playoff (occorre entrare nelle prime dieci). Sabato contro il Pineto (10° a soli 2 punti) sarà uno scontro diretto. Quello che conta, per una neopromossa, è il +8 sui playout. È realistico prevedere che potranno arrivare partite difficili. Ma il Forlì si gode un momento praticamente storico.

Mister Miramari, dopo alcuni esperimenti, ha stabilizzato il gioco della squadra puntando sul sicuro. Con lo zoccolo duro della scorsa stagione (sette titolari), gli ultimi tre match hanno fruttato l’invidiabile bottino di 7 punti, innalzando i biancorossi tra le top five del gruppo B. Per ritrovare un Forlì frequentatore dei quartieri alti della serie C è necessario riavvolgere il nastro della storia biancorossa di quasi mezzo secolo.

Era la stagione 1979-80, nel beI mezzo dell’epopea del presidentissimo ‘Vulcano’ Bianchi: la squadra biancorossa, tornata in serie C da tre anni, alla vigilia del campionato non era partita con ambizioni particolari. In una C1 di alto livello, con solo 36 squadre (ora sono 60; c’era ancora la C2). Al timone di quella squadra leggendaria c’era il carioca Cinesinho, centrocampista di qualità della nazionale verdeoro e, in Italia, della Juventus scudettata nel 1966-67. Col suo inconfondibile "taca la bala" l’asso brasiliano seppe dare alla squadra un gioco scintillante che, dopo un assestamento iniziale, portò i galletti a sgomitare con le corazzate Varese e Rimini per la conquista della serie B. Una squadra composta da diversi elementi, che il pirotecnico Vulcano era abile a farsi prestare dai club più importanti, che avrebbero poi giocato in serie A o in B. Esempi: i difensori Baldizzone nel Cagliari, Cilona (Bologna e Avellino), Longobardo (Pisa) e Ferri (Bologna); i centrocampisti Tinti (Bologna), Massi (Perugia) e Remondina (Reggiana). Davanti i formidabili Fabbri e De Falco che misero in rete, rispettivamente, 16 e 9 gol: i 4-5mila tifosi che riempivano il Morgagni si convinsero che la serie B era possibile per la prima volta dalla stagione 1946-47. Il picco di quel campionato fu il 4-3 nel derby sul Rimini. La grande amarezza fu invece il gol dubbiamente annullato a Massi, nel match perso a Varese (1-0), squadra che poi salì in B con 48 punti insieme al Rimini (45), coi galletti terzi (44).

I numeri raccontano di una coincidenza particolare tra passato e presente. Entrambe le squadre, dopo dieci partite, avevano centrato cinque vittorie e un pari, con quattro sconfitte. Il Forlì di 46 anni fa aveva segnato 13 gol, subendone 12, quello di oggi ha messo in rete 11 palloni incassandone però appena 8.

Prima del Forlì 2025-26 e di quello 1979-80, la stagione che aveva visto i biancorossi ai primi posti in serie C era stata quella del campionato 1963-64. Il Forlì, allenato da Libero Zattoni e con Zanetti e Magheri in campo, chiuse secondo dietro al Livorno che salì in B.

Per Petrelli e compagni, insomma, sono due precedenti incoraggianti. Chiudere la regular season in una posizione di vertice come quella dei nobili precedenti biancorossi significherebbe trovare un posto nella storia e nel cuore dei tifosi.