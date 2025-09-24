Il Forlì riparte di slancio, stesa la Vis Pesaro. Super ripresa: tre gol e tanta personalità

FORLì

3

VIS PESARO

1

FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti (23’ st Spinelli), Elia, Cavallini; Scorza, Menarini, De Risio (23’ st Franzolini); Macrì (35’ st Ripani), Manuzzi (30’ st Petrelli), Farinelli (30’ st Coveri). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ercolani, Graziani, Valentini, Giovannini, S. Saporetti. All.: Miramari.

VIS PESARO (4-3-2-1): Guarnone; Zoia, Bove (1’ st Pucciarelli), Di Renzo, Beghetto (18’ st Tavernaro); Paganini, Primasso, Berengo (1’ st Nicastro); Giovannini (18’ st Di Paola), Vezzoni; Jallow (30’ st Stabile). A disp.: Pozzi, Fratti, Tonucci, Nina, Ceccacci, Ferari, Forte, Bocs, Mariani, Ventre. All.: Stellone.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 9’ st Macrì, 15’ st Menarini, 47’ st Petrelli rig., 49’ st Tavernaro.

Note - Ammoniti: Manetti, Manuzzi, l’allenatore Miramari; Berengo, Nicastro. Spettatori 900 circa.R Angoli: 7-1. Recupero: 1’, 4’.

Al termine di una partita dai due volti il Forlì batte con merito una Vis Pesaro che, subìto il primo gol, è scomparsa dal campo. Mister Miramari schiera una formazione equilibrata con Scorza e Di Risio ai fianchi di Menarini, ancora una volta migliore in campo e autore di una splendida rete. Un 3-1 netto che archivia la mini crisi di risultati e rilancia i biancorossi, saliti a quota 9. Dopo un primo tempo in cui entrambe le contendenti mostrano poche idee, la gara viene stappata nella ripresa dalla rete di un Macrì scatenato. Da quel momento fioccano le occasioni per i galletti.

Poche le azioni pericolose invece del primo tempo. Dopo uno spiovente sopra la sbarra di Manuzzi (6’), una punizione di Menarini da fuori area finisce vicino al montante (27’). Poi si registra un cross di Cavallini (32’) sul quale non arriva nessuno. La Vis si vede al 38’ con Giovannini, stoppato in girata. Al 42’ ancora Giovannini pericoloso con una conclusione forte, ma centrale, respinta da Martelli.

La ripresa si apre con una punizione di Menarini (50’) deviata centralmente da Elia. Al 54’ la rete che, in pratica, cambia il volto al match: Macrì se ne va sulla destra e, dentro l’area, lascia partire il sinistro dell’1-0 che si spegne in rete sul palo lungo. A questo punto il Forlì approfitta dello scoramento degli ospiti producendo palle gol a ripetizione. Al 57’ la volèe di Manuzzi sorvola la traversa e subito dopo la botta di Farinelli è respinta sulla linea di porta. Al 60’ Macrì con un illuminato filtrante serve Menarini che segna il 2-0 sul primo palo.

Il monologo dei galletti continua con Manetti (60’) e Farinelli (71’) vicini al terzo gol. E al 74’ Franzolini centra il palo da fuori area. All’87’ Stabile, per i marchigiani, spara sul fondo un pericoloso diagonale. Nei minuti di recupero il risultato è fissato dal rigore del 3-0 di Petrelli, guadagnato da Coveri steso in piena area da Vezzoni, e dalla rete della bandiera della Vis Pesaro, siglata con uno splendido sinistro da Tavernaro che spedisce nel sette una corta respinta di Pellizzari. Ma è il Forlì a gioire.