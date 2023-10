Il Forlì si mangia le mani. Avanti 0-2, ripreso al 92’

PRATO

PRATO (4-3-3): Balducci; Stickler, Angeli, Monticone, Casucci (25’ pt Lambiase); Cela, Gemignani, Trovade (29’ st Tedesco); Mobilio (25’ pt D’Agostino), Gori, Marangon (38’2t Limberti). A disp.: Fogli, De Pace, Vitale, Moussaid, Oliviero. All.: Novelli.

FORLI’: Pezzolato; Masini, Maggioli, Checchi, Rossi; Piva (21’ st Pecci), Gaiola, Greselin (40’ st Tafa); Cali (29’ st Prestianni), Merlonghi (40’ st Babbi), Barbatosta (29’ st Mosole). A disp.: Zamagna, Signore, Babbi, Persichini, Casadio. All.: Antonioli.

Arbitro: Dasali di Crema.

Reti: 17’ pt Calì, 25’ pt Gaiola, 8’st Angeli, 47’ st Gori.

Note - Espulso al 47’ st Rossi per doppio giallo. Ammoniti: Rossi, Cela, Marangon, Merlonghi, Novelli, D’ Agostino. Spettatori 700 circa. Angoli: 7-4. Recupero: 2’, 7’.

Un pareggio da mangiarsi le mani. Sul non facile terreno di gioco del Prato il Forlì ha diviso la posta al termine di un match in cui aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti firmate da Calì e Gaiola. Un pari che suona beffardo anche per il del pareggio subito nei minuti di recupero. Nel convulso finale i galletti, in dieci per l’espulsione di Rossi, hanno rischiato pure di perdere, in occasione di alcune mischie, contro un avversario esaltato dall’ormai insperata rimonta.

Mister Antonioli ha rinunciato al debutto del neoacquisto Drudi inserendo dal primo minuto, come preventivato, Piva al posto di Casadio. L’inizio della gara è tutto di marca biancorossa. Al 17’ Merlonghi è atterrato fuori area: la punizione battuta da Calì non è irresistibile, ma Balducci si lascia sfuggire il pallone che si insacca beffardo per lo 0-1. Coi padroni di casa incapaci di reagire, il Forlì continua a menare la danza non mollando la presa e già al 25’ trova la via del raddoppio con Gaiola, che con un colpo di tacco è abile a spedire in rete la concIusione da fuori area scagliata da Barbatosta a seguito di un angolo.

Al 31’ ancora galletti molto pericolosi con una punizione di Merlonghi, Balducci para. Al 40’ il Forlì, assolutamente padrone del campo per tutto il primo tempo, sfiora ancora il tris con Barbatosta che, sulla sinistra, centra il montante.

Di tutt’altra marca la ripresa con un Prato determinato a provare la rimonta. Al 53’, infatti, sul corner calciato da Marangon il pallone viene spedito in rete di testa da Angeli, ridando fiato al pubblico di casa. Subito dopo la rete dei padroni di casa la conclusione di Cela è alzata sopra la traversa da Pezzolato. Al 57’ la punizione di Calì non è lontano dai legni.

La gara continua vibrante sui due fronti. Prima Marangon (60’), migliore in campo, getta nel panico la difesa biancorossa, poi al 71’ sempre lui serve Gori che impegna Pezzolato. Al 77’ è ancora molto pronto il portiere biancorosso a dire no a Gori, poi (80’) Mosole calcia un pallone parato a terra da Balducci. Lo stesso Mosele (88’) si divora il gol dell’1-3 servito da Merlonghi e sulla ripartenza Cela, dai venti metri, impegna Pezzolato.

Dopo l’espulsione di Rossi, per doppia ammonizione al 92’, il Prato coglie il pareggio grazie alla deviazione aerea di Gori, che spedisce in rete su punizione di Gemignani: è il definitivo 2-2. Per i biancorossi una pareggio, sulla carta non disprezzabile prima della gara, col sapore agrodolce della beffa per la rete subita a tempo scaduto.

Franco Pardolesi