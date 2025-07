Il Forlì ufficializza anche Pellizzari. Difesa, ecco la spalla di Saporetti

Stefano Pellizzari è, ufficialmente, un nuovo giocatore del Forlì. Ieri, infatti, la società di viale Roma ha diramato il comunicato, a conferma di quanto anticipato il ancora a giugno, relativo al deposito del contratto dell’esperto centrale difensivo. Reggiano di Correggio, nato il 3 gennaio ’97, Pellizzari è cresciuto nei settori giovanili della Juventus (due stagioni) e della Virtus Entella di Chiavari.

L’esordio in prima squadra con la divisa del Wattens (serie B austriaca), con 21 match nel 2015-16. Quindi il rientro in Italia con due stagioni, 28 gettoni e 1 gol in serie C col Ravenna. Poi, sempre in C, tra il 2020 e il 2022 Pellizzari ha vestito la casacca del Legnago Salus (27 gettoni e 2 reti), con una breve parentesi (6 gare), nella Vis Pesaro.

Negli ultimi tre campionati ancora la terza serie con le maglie rispettivamente della Fermana (36 partite e 1 gol), dell’Ancona (22 partite) e del Renate (35). Nel totale, quindi, della solidissima carriera del difensore emiliano sono 154 i gettoni di presenza con l’aggiunta di 4 gol.

Pellizzari va così a colmare, in parte, le partenze dei centrali difensivi Drudi, trasferitosi alla Fiorita nel campionato sammarinese, e Sbardella, accasatosi al Piacenza. Probabilmente, farà coppia al centro dell’antiaerea a disposizione di mister Miramari con Lorenzo Saporetti, confermato nei ranghi per il ritorno in serie C.

Il mercato comunque non rallenta. Oltre alle trattative, in fase molto avanzata, che a giorni porteranno in biancorosso un altro Saporetti, l’attaccante Simone che la scorsa stagione in serie C col Carpi ha messo assieme 37 presenze e 5 reti, e il centrocampista centrale Christian Scorza, reduce dal campionato sempre di terza serie con la divisa del Campobasso, radiomercato segnala l’interessamento del diesse forlivese Cristiano Protti per il terzino sinistro Filippo Ercolani, classe 2003, due stagioni orsono allenato da mister Miramari nelle fila del Corticella con cui centrò la vittoria nei playoff di serie D.

Sino a oggi, poi, sono sei gli elementi confermati: i difensori Nicola Mandrelli (2004) e appunto Lorenzo Saporetti (’96); i centrocampisti Francesco Menarini (’97), Riccardo Gaiola (’96) e Nicola Farinelli (2001) e l’attaccante Davide Macrì (’96). A loro va aggiunto l’estremo difensore Luca Martelli (2005), svincolato dalla Spal e che verrà confermato. Oltre a quello di Pellizzari sono stati resi noti poi dalla società di viale Roma gli arrivi del trequartista Damiano Rinaldini (’95), anno scorso in campo col Tau Altopascio, e del centravanti Francesco Manuzzi (’94), nella scorsa stagione a segno 13 volte con il Ravenna. Una decina perciò, al momento, i biancorossi, juniores da associare alla rosa a parte.

In questi giorni, infine, Miramari sta frequentando a Bologna il corso per conseguire il patentino per allenare tra i pro. A breve inoltre sarà comunicata la data del memorial Silver Sirotti che, per l’ottava volta, vedrà i galletti sfidare il Cesena.