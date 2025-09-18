Il Forlì verso il derby più indecifrabile. C’è il Rimini tra crisi societaria e orgoglio

Domani sera (20.30) il Forlì cerca il rilancio e punti pesanti per la classifica in casa del Rimini: con le incognite di un derby e dell’avversaria più indecifrabile. Gli adriatici stanno vivendo una crisi societaria infinita e dopo 4 giornate sono già ultimissimi per via degli 11 punti di penalizzazione. Sul campo un unico punticino portato a casa dalla trasferta con la Vis Pesaro (0-0). Per il Rimini negli altri tre match altrettanti ko: col Gubbio (0-1 al debutto) con Ternana (1-4) e Pontedera (2-1). Quattro risultati che, nonostante le difficoltà, testimoniano la volontà della squadra adriatica di vender cara la pelle.

E dire che nella passata stagione il Rimini aveva centrato i playoff di serie C col nono posto, perdendo poi al primo turno con la Vis Pesaro. Soprattutto, però, aveva centrato la prestigiosa conquista della coppa Italia di C messa in bacheca nella finale vinta 1-0 con la Giana Erminio, dopo aver eliminato Arzignano, Lumezzane, Lanerossi Vicenza, Altamura e Trapani. Di quella squadra sono sei i superstiti. Il portiere Leonardo Vitali, i difensori Gianluca Longobardi, Gabriele Bellodi e Thomas Lepri – questi ultimi autori delle due reti segnate finora –, i centrocampisti Alessandro De Vitis, Mattia Fiorini e Marco Piccoli. Sulla panchina del Rimini siede mister Filippo D’Alesio, abbonato al 3-5-2, dopo l’addio di Piero Braglia arresosi alle vicissitudini societarie.

In questi giorni il Rimini ha comunicato l’arrivo del diesse Stefano Giammarioli che sta cercando da rafforzare la squadra: ingaggiato il 25enne terzino Gabriele Ferrarini, ex in serie B di Venezia, Perugia e Feralpi Salò. Ieri ha annunciato il centrale difensivo Alessandro Bassoli, già in B e C con Modena, Cremonese, Sudtirol e Pordenone, oltre a Nicola Falasco (terzino sinistro 32enne) e Mattia Leoncini. Oggi si aggrega al gruppo Sergej Grubac, 25enne attaccante montenegrino, ex Chievo: la sua ultima stagione in Romania. Tra gli obiettivi si è parlato anche di Stefano Scappini, classe 1985, attaccante con 127 gol in carriera tra serie B e C con le maglie anche di Ravenna, Ternana, Reggiana e, anno scorso, Caldiero.

Fondato nel 1912, il Rimini vanta nove campionati di serie B, ai quali vanno aggiunti 66 tornei di serie C. Basti pensare che su quella panchina si sono seduti il ‘Mago’ Herrera (era il 1976-77, dopo l’Inter) e Arrigo Sacchi dal 1982 al 1985 (prima del Milan). Contando le sfide dal campionato 1924-25 di Terza Divisione (la serie C di quei tempi), Forlì e Rimini si trovano ad incrociare i tacchetti nella 34ª stagione. Il bilancio dei 67 match giocati, playoff compresi, vede in vantaggio il Forlì grazie a 29 successi e 14 pareggi (23 le sconfitte). La sfida più memorabile tra i due club è il 4-3 del Morgagni, nella stagione di C1 1979-80.

Per il derby di domani Miramari dovrebbe contare sull’intera rosa con la probabile convocazione del centrocampista De Risio, che già si era visto nel finale della partita col Gubbio.