Il Formigine fa suo il derby. Decide Arati, gol in avvio

FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Valcavi, Depietri Tonelli (25’pt Sighinolfi), Stella, Cristiani, Iattici, Arati, Stanco (90’ Ferrara), Mininno (87’ Waddi), Paglia (80’ Maletti). A disp. Rosa, Marverti, Sighinolfi, Guastalli, Roncaglia, Napoli. All. Mezzetti.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (55’ Barbolini), Bruno, Tzvetkov, Esposito, Palmiero, Azzi (65’ Dembacaj), Nait, Vezzani, Giordano (79’ Zironi). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Marchesi, Hysen, Guidotti. All. Cattani.

Arbitro: Chouiref di Piacenza

Reti: 7’ (rig.) Arati

Note: ammonti Ceccarelli, Valcavi, Sighinolfi, Stella, Dembacaj, Bruno, Manfredini.

Il derby dei tanti ex è del Formigine che piega il Terre di Castelli con un rigore di Arati e con la seconda vittoria di fila fa un bel balzo salvezza, per gli oronero invece la zona playoff resta lontana dopo una sconfitta maturata per un gol arrivato poco il fischio d’inizio.

La gara difatti si sblocca dopo 7’ dal dischetto: fallo di Gigli su Mininno e Arati, uno dei tanti ex, manda avanti il Formigine. Al 28’ ancora Mininno ruba palla a Gigli e serve l’altro ex Stanco che mette fuori incredibilmente a un metro dalla porta. Al 37’ tiro di Nait da 25 metri fuori di poco. Nella ripresa al 47’ Ceccarelli spara dal limite, para Manfredini.

Al 58’ ci prova Nait da centro area, ma il tiro è deviato. Al 62’ incursione da sinistra di Valcavi che però calcia alto. Al 78’ punizione di Palmiero dal limite che termina fuori bersaglio. Nel finale sterile assedio del Terre che non trova il gol che avrebbe portato il pareggio e il Formigine può festeggiare.

Le altre partite: Fabbrico-Vianese 0-1, Zola-Corticella 4-1, Fidentina-Bobbiese 3-2, Nibbiano-Fiorenzuola 0-0, Pontenurese-Agazzanese 1-0, Salsomaggiore-Brescello 1-1, Arcetana-Rolo 1-2.

Classifica Eccellenza A: Agazzanese e Pontenurese 25, Nibbiano e Vianese 24, Fiorenzuola 20, Brescello 17, Fidentina 16, Cdr Mutina 15, Terre di Castelli e Zola 14, Rolo 11, Fabbrico 10, Bobbiese e Formigine 9, Salso e Campagnola 7, Arcetana 6, Corticella 3.