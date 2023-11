Il Forte non si ferma più: "Puntiamo in alto". Capezzano finalmente sulla strada giusta

Il Forte dei Marmi è la squadra del momento, sei risultati utili di fila con ben cinque vittorie e una prolificità che adesso unità a una maggiore solidità difensiva sta facendo la differenza, il rotondo successo nel derby con il Corsanico è un altro mattoncino sulla strada dell’ambizione, il tecnico Luca Cagnoni si gode i frutti di un lavoro lungo e graduale e non si nasconde: "Non abbiamo paura a dirlo, puntiamo a centrare i playoff che ci sono sfuggiti di un soffio la scorsa stagione e che avremmo già meritato, stiamo giocando già bene ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare, con il Corsanico non era scontata come si crede, bravi a reagire al loro pari". Sentimenti opposti logicamente in casa Corsanico, la debacle contro questo Forte può starci ma questa partenza lascia pensare, molto chiaro il tecnico Stefano Maffei: "Così non si va da nessuna parte e diventa dura salvarsi, senza niente togliere a un avversario molto forte e un stato di grazia, è l’atteggiamento che mi preoccupa, poca coesione e propensione al sacrificio, troppe iniziative individuali, dobbiamo cambiare in fretta".

Buona domenica anche per il Capezzano che espugna il campo del CQS Pistoia e si tiene al quarto posto in corsa per le posizioni di vertice, la notizia lieta è una continuità che sembra essere stata trovata: "Vittoria meritata che poteva essere anche più larga ma va bene ugualmente, il nostro compito lo abbiamo svolto, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto soffrendo il giusto, piedi per terra e continuare in questa direzione", dice Riccardo Coli. Ancora battuta di arresto invece per la Torrelaghese che complica la propria situazione e non riesce proprio a sbloccarsi.

Seconda categoria. Ottimi segnali dal Massarosa che ottiene un punto in rimonta e conferma che può puntare a una stagione tranquilla. Bene pure le camaioresi con il Lido di Camaiore che pareggia in esterna a Pontasserchio e lo Sporting Camaiore che rialza la testa ed ottiene la prima gioia stagionale che ci si augura segni la fine della crisi.

Cab