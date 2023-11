Il Forte sogna in grande: "Ma senza farci illusioni"

Continua il magic moment del Forte 2015. Gli squali oramai non sono più una sorpresa ma una solida realtà del torneo. Con il Pescia è arrivato il nono risultato utile di fila e un’altra bella e rotonda vittoria che li tiene saldamente al secondo posto all’inseguimento del Marginone primo ma sopratutto a +6 dal quinto posto. Man of the match l’attaccante Giacomo Tedeschi che sta riprendendosi dal lungo infortunio. Per lui doppietta e assist. Si mantiene prudente il tecnico Luca Cagnoni: "Buona prestazione e tre punti meritati, non è stata una partita facile come potrebbe far pensare il risultato, ce la siamo dovuti sudare e questo mi rende ancora più felice, dobbiamo però continuare ad allenarci senza guardare la classifica".

Battuta d’arresto invece per il Capezzano che esce con le ossa rotta da Marginone, risultato finale forse troppo largo. Il tecnico Riccardo Coli: "Se vogliamo giocarci un posto tra le prime dobbiamo cambiare mentalità e atteggiamenti, questa sconfitta ci deve far riflettere, anche se il passivo è esagerato ma siamo stati troppo disattenti e molli".

Chi migliora gara dopo gara senza però tornare ancora il successo è invece il Corsanico che anche a Serricciolo si deve accontentare del punticino dopo aver creato le occasioni più pericolose. "La vittoria non vuole proprio arrivare; ci hanno anche annullato un gol regolare e questa volta è dura lasciare correre, meritiamo più rispetto anche dagli arbitri", lo sfogo del tecnico Stefano Maffei. Parte con uno 0-0 la missione di Riccardo Giannini sulla panchina della Torrelaghese, risultato che per la classifica gialloviola serve a poco.

Seconda categoria. Utile il punto in casa delle camaioresi anche se giunto in maniera diversa. Ha il sapore di una beffa quello dello Sporting fermato a tempo scaduto dall’Atletico Carrara mentre positivo è da considerare quello in rimonta del Lido. La vera beffa la subisce però il Massarosa che a Montingoso con l’uomo in più subisce il gol della sconfitta al quarto di recupero, situazione che manda in bestia il tecnico Mauritano Misuri: "Così non si può, è assurdo, fuori da ogni logica".

