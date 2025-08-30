Il fortino del Rimini resiste: pari a Pesaro. Primo punto stagionale per i biancorossi

Vis Pesaro 0 Rimini 0

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (20’ st Stabile); Vezzoni (40’ st Beghetto), Paganini, Pucciarelli (40’ st Ferrari), Ventre (1’ st Tavernaro); Di Paola (36’ st Giovannini); Jallow, Nicastro. A disp.: Guarnone, Fratti, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Ebano, Franchetti, Ascione. All.: Stellone.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Megelaitis, Bellodi, Lepri; Longobardi, Fiorini, Langella, Garetto; Piccoli (28’ st Ubaldi), Parigi. A disp.: Gagliano, Fabbri, Mini, De Vitis, Rubino. All.: D’Alesio.

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa. Assistenti: Andrea Manzini di Voghera e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco. Quarto ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Operatore Fvs: Stefano Allevi di San Benedetto del Tronto.

Note - Spettatori 2.384. Angoli 4-5. Ammoniti: Falbo, Di Paola, Stellone (allenatore Vis Pesaro), Longobardi, Dicuonzo (allenatore, Rimini), Tavernaro, Fiorini. Espulsi: 12’ pt Jallow per gioco violento, 15’ st Garetto per doppia ammonizione. Recupero: 4’ pt e 4’ st.

Un punto per iniziare a combattere le temperature glaciali (dal -6 al -8, o giù di lì) che tra poco piomberanno a Rimini. I biancorossi se lo prendono con coraggio nel derby di Pesaro. In dodici fermano la Vis, alla faccia di chi li manda in campo in queste condizioni. Braglia non è in panchina per la terza volta consecutiva, seppur tesserato. È insieme a Nember (ds?) in tribuna. In panchina non risulta, da distinta, Dicuonzo che, sempre per via della fideiussione ormai fantasma, non può essere il vice. E allora torna D’Alesio, allenatore del Rimini esonerato e spedito in Primavera. Ma poi, di fatto, in barba alla distinta, a guidare la squadra in panchina è Dicuonzo. Come in parrocchia.

Si può partire con i ’nemici’ tifosi della Vis che solidarizzano con quelli del Rimini, tanto è considerata ’disperata’ la situazione in piazzale del Popolo. Non c’è nemmeno bisogno di raccontare l’undici scelto da Braglia. Perché quegli undici sono. E l’unico a restare seduto in panchina è Ubaldi (c’è pure De Vitis, ma per onore di firma, insieme a una manciata di giovani volontari). Diciassette in tutto. Con qualche variazione sul tema con Piccoli, mezzala di mestiere, che si riscopre punta al fianco di Parigi. Ah, e Megelaitis capitano, ’premio’ per aver disertato il ritiro. Dieci minuti e c’è subito lavoro per l’Fvs. Jallow sgomita su Lepri, l’arbitro tira fuori il ’rosso’. Che poi conferma dopo aver rivisto l’azione al monitor, come chiesto da Stellone. Vis in dieci uomini. Poco dopo il ’cartellino’ lo utilizza anche Dicuonzo, ma anche in questo caso il wrestling in area pesarese porta a un nulla di fatto. Vitali mette in angolo una punizione dello specialista Di Paola, poi si va a riposo. Ripresa senza cambi, ovviamente, per il Rimini. La Vis butta dentro Tavernaro per Ventre. I biancorossi partono forte con un tiro di Parigi e un’incursione velenosa di Longobardi. Un tiro da lontano dell’ex Nicastro mette solo i brividi a Vitali. Finisce con il primo punto della stagione in tasca. Almeno quello.