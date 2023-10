Il Fosso fermato da un ostico Notaresco. Rallenta la corsa metaurense in classifica

notaresco

S.N. (4-2-3-1): Curtosi 6; Casella 6,5, Antezza 6, Ferri 6.5, Zugaro 6; Di Bartolo 6,5, D’Aloia 5.5 (1’st Tringali 6,5); Forcini 6 (38’st Braghini sv), Scipioni 5.5, Saccomanni 5.5 (15’st Marrancone 6); Belloni 5,5 (2’st Ranieri 6,5). A disp.: Barzanti, Campestre, Pulsoni, Bonfiglio, Costantini. All.: Bruno 6

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini 6,5; Bianchi 6, Urso 6.5, Camilloni 6.5, Mea 6,5; R.Pandolfi 6.5 (45’st L.Pandolfi sv), Conti 6.5, Bio 6 (11’st Calvosa 6); Fagotti 6 (24’st Fraternali 6), Casolla 5.5 (29’st Germinale 6), Pagliari 5.5 (33’st Battisti sv). A disp.: Amici, Tagnani, Salvi, Rovinelli. All.: Fucili 6,5

ARBITRO: Davide Matina di Palermo

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammonito: Mea. Rec 1’+ 4’

Rallenta la corsa del Fossombrone, fermato sullo 0-0 in casa del Notaresco. La squadra di mister Fucili ci prova a più riprese e dimostra ancora una volta di essere formazione ormai matura, ma è costretta a fermarsi sul muro eretto dai padroni di casa: arriva così un punto che però permette a Casolla e compagni di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, restando in scia della Sambenedettese capolista. Nella prima frazione la sfida fatica ad accendersi, con le squadre attente a non scoprire il fianco. Il Notaresco si conferma formazione di ottimo livello, confermando i motivi che la vedono al sesto posto in graduatoria. La difesa del Fossombrone ha il suo bel da fare per arginare il quarto attacco del campionato: al 4’ ci prova Belloni di testa, con la sfera che finisce sul fondo. Il gioco ristagna in mediana, con ampi fraseggi da entrambe le parti in cerca del varco giusto. Le occasioni, tuttavia, arrivano con il contagocce ed i due portieri risultano pressoché mai impegnati: alla mezz’ora ci prova Forcini, ma senza fortuna. Il primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti, con il pareggio a reti bianche che resiste.

Nella ripresa il Notaresco inserisce subito Tringali e Ranieri per cercare qualche spunto individuale in più nella metà campo offensiva. Proprio quest’ultimo è protagonista immediato: prima al 49’ quando sfiora l’incrocio dal limite, poi 2’ più tardi quando per poco non beffa Marcantognini con una deviazione ravvicinata sul tiro di Di Bartolo. Dopo la sfuriata iniziale del Notaresco i ritmi tornano più blandi, con il Fossombrone che amministra il gioco, ma senza trovare il guizzo giusto per piazzare la zampata vincente. Mister Fucili inserisce Calvosa, Fraternali e Germinale, ma l’efficacia offensiva non subisce gli scossoni desiderati. Le lancette girano veloci, con le squadre che si accontentano del punto: le difese reggono senza affanni ed al 90’ il risultato viene definitivamente cristallizzato.