Il Fossombrone continua la sua marcia dopo il pari con l’Atletico Ascoli. Fucili: "Punto d’oro. Ora pensiamo al Roma City»

Con un buon pareggio incamerato in quel d’Ascoli il Fossombrone smuove la classifica e si assesta a due punti dalla zona playoff.

"Era importante fare risultato contro una diretta concorrente per la salvezza quindi siamo contenti- È il pensiero del giorno dopo dell’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- Abbiamo giocato contro avversario che sta attraversando un buon momento e giocavamo su un campo difficile, in erba sintetica. Abbiamo avuto due o tre occasioni importante, in una di contropiede siamo andati anche in gol con Fagotti; per tutti l’azione era valida però è stato annullato per fuorigioco. A quel punto se la partita poteva cambiare, comunque nel complesso è stata una gara equilibrata, risultato giusto e ci prendiamo questo punto dopo la vittoria della domenica precedente, L’importante è non fermarsi e dare continuità ai risultati, stiamo recuperando anche i giocatori, assenze che alla lunga si possono pagare. Ritorniamo da questa trasferta consapevoli che è stata una partita molto difficile, comunque è un risultato positivo ottenuto fuori casa e siamo contenti di questo. Ora concentriamoci subito sulla prossima gara con la Roma City, una compagine che sta viaggiando a vele spiegate".

Un Fossombrone dunque che sta aggiungendo in cascina risorse importanti per un futuro che dovrà vederlo lontano prima possibile dalle zone che ‘scottano’. Al giro di boa mancano tre giornate e saranno tre gare che mister Fucili e compagnia interpreteranno come sempre con il massimo impegno. L’avversario di domenica prossima, il Roma City viene dal successo per 2 a zero contro l’Alma Juventus Fano e dispone di calciatori di qualità come l’attaccante Di Renzo, il centrocampista avanzato Todisco e il difensore Scognamiglio.

Ad allenare la squadra laziale è l’esperto Agenore Maurizi, classe 1964, già tecnico di diverse squadre tra cui la Viterbese e il Grosseto. La Roma City in classifica generale ha un punto in più del Fossombrone, la sua maggior caratteristica é quella di essere la squadra più prolifica del campionato, con 29 gol all’attivo (18 i gol subiti). Su 14 gare ne ha vinte 7 pareggiate 2 e perse 5. Un avversario dunque ostico, ma non per questo non superabile.

Amedeo Pisciolini