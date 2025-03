Il Frugesport vede i playout

La giornata n.27 del campionato di Promozione è stata intensa e ricca di emozioni. A 7 turni dalla fine della ‘regular season’, tutte le nostre rappresentanti sono in corsa per i rispettivi obiettivi. La vetrina della giornata spetta di diritto all’ultima della classe. La Frugesport era data per spacciata fino a tre settimane fa (era reduce da 5 sconfitte consecutive, di cui le ultime 4 con 14 gol al passivo e nessuno all’attivo). Ma, con 3 successi consecutivi ha di fatto riaperto il discorso salvezza. La vittoria di misura a Forlimpopoli, quella casalinga col Bakia Cesenatico, e quella di domenica, di nuovo in trasferta, contro il Diegaro 6° della classe, hanno riportato a galla la matricola massese.

Da libro cuore è stata l’impresa corsara di Diegaro. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo 10’ con Pertutti. La reazione della Frugesport si è concretizzata al 5’ della ripresa con la rete di Grandi. Il capolavoro che ha fatto esplodere la gioia dei gialloneri è arrivato in zona Cesarini, ovvero al 50’ col gol firmato da Di Giuseppe, alla prima marcatura stagionale. La situazione in classifica resta comunque precaria. Per trasformare il sogno in realtà, serviranno infatti altri exploit. L’undici di mister Niccolini rimane ultimo con 19 punti. Nel mirino ci sono Verucchio (20) ed Edelweiss Forlì (21), ma la zona playout è a -4. E domenica prossima ci sarà da affrontare un’altra trasferta ‘impossibile’ a Riccione. Il derby di giornata fra Cervia United e Sparta Castel Bolognese è finito in parità, 2-2. A passare in vantaggio sono stati i castellani, al 20’ con Conti. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato a stretto giro (22’) per merito di Barducci. Gli ospiti sono tornati in vantaggio al 30’ con Venturoli. Nella ripresa, i cervesi hanno impattato al 25’ con Angeli. Il pareggio è servito soprattutto allo Sparta, che ha mosso la classifica, raggiungendo San Pietro in Vincoli e Savignanese all’11° posto a quota 32. La formazione di mister Merenda è undicesima con 32 punti e, come lo stesso Spiv, deve guardarsi soprattutto dall’Edelweiss, ora a -11 (ma se arriva a -6, si riattiva il meccanismo del playout).

Per l’United invece si tratta di un mezzo passo falso. I gialloblù hanno perso contatto col Riccione e sono scivolati al 5° posto. In chiave playoff, la corsa va fatta sul Santarcangelo – che dista 9 lunghezze (ma basterebbe ridurle a 6) – anche se, di mezzo, c’è pure il Riccione, che andrebbe scavalcato. Sabato prossimo intanto, match di cartello, di nuovo al ‘Todoli’, dove arriva il Misano, appena raggiunto in vetta dalla Fratta Terme. Infine, un gol di Marchini al 17’ della ripresa ha invece decretato la sconfitta del San Pietro in Vincoli a Rimini, sul campo della Stella.