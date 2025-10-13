Il Fucecchio ci prende gusto. Fiorini trafigge Rizzato

FRATRES PERIGNANO

0

FUCECCHIO

1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali (91’ Riccomi), Lupi (82’ El Ouardi), Remorini, Magliocca, Vittorini, Meucci, Remedi (70’ Stringara), Mearini, Giordani, Pagni (70’ Kouadio). All.: Fanani.

FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Lecceti (33’ Goretti), Geniotal, Usai, Pieri (91’ Compagnucci), Sgherri (36’ Arapi), Fiorini (82’ Nuti), Badalassi (66’ Lamberta), Princiotta. All.: Menichetti.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Rete: 26’ Fiorini.

Note: Espulso Giordani (F) al 38’.

PERIGNANO – Seconda vittoria consecutiva per il Fucecchio, che espugna di misura il difficile campo del Fratres Perignano. Nonostante le assenze di Ghelardoni ed Agostini e con Arapi e Malanchi recuperati solo per la panchina, i bianconeri partono forte e dopo aver fallito un paio di occasioni al 26’ passano in vantaggio: Fiorini (nella foto) si presenta a tu per tu con Rizzatto e lo trafigge. I padroni di casa accusano il colpo e si innervosiscono, tanto che al 38’ Giordani si becca un cartellino rosso evitabilissimo per un fallo di reazione ai danni di Usai (nell’occasione viene espulso per proteste anche l’allenatore del Fucecchio). Nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa il Perignano prova ad alzare il proprio baricentro, ma senza mai impensierire seriamente capitan Del Bino. I tre punti arrivano e il Fucecchio aggancia il terzo posto, a meno due dalla vetta.

Simone Cioni