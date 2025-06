Il futuro dei Canarini. Fermana, primi sondaggi per panchina e rosa

Tante situazioni che si stanno sviluppano dalle parti della Fermana che attende di conoscere il proprio futuro prossimo. In linea di massima è ben noto che c’è un’Eccellenza a cui iscriversi e per farlo si attendono di conoscere le date ufficiali dalla Figc Marche della finestra preposta: lo scorso anno fu dal 10 al 20 luglio e non si va lontano dalla verità pensando che, in linea di massima, saranno pressoché simili. Insomma ancora poco più di venti giorni per vedere se la Fermana sarà ai nastri di partenza della nuova Eccellenza, categoria di competenza dopo al seconda retrocessione di fila maturata solo qualche settimana fa.

Nel frattempo si è molto parlato della possibile cessione, poi salta, al gruppo rappresentato da Pileri e anche, ovviamente, dell’attesa per l’esito dell’omologa inerente la ristrutturazione del debito. Non si sa esattamente quando questa potrà arrivare di sicuro ma da quanto emerge nelle ultime ore senza dubbio la prima settimana di luglio andrà a chiarire ogni dubbio. In quel lasso temporale ci sarà il verdetto che segnerà per fora un momento di svolta fondamentale per la Fermana e per la famiglia Simoni.

I tifosi, di certo non di ottimo umore ma è assolutamente comprensibile, attendono di conoscere il futuro della Fermana Fc con altri discorsi alternativi che sono stati intavolati negli ultimi tempi come quelli legati ad una ripartenza con la Palmense che potrebbe divenire "Palmense Città di Fermo" nel caso la Fermana non riesca ad andare avanti, rappresentando a quel punto la prima realtà calcistica della città. Ma al momento per la Fermana c’è fiducia e convinzione che l’omologa si accettata tanto che a Viale Trento si è iniziato a parlare con allenatori e giocatori per valutarne la disponibilità, almeno in maniera preventiva e per farsi trovare pronti in attesa del via libera. Ma per ora nessuna comunicazione ufficiale arriva. Non resta che attendere l’inizio di luglio.

Roberto Cruciani