Il futuro è tutto granata . Salvadori, prima firma

Con la squadra che si sta preparando al derby casalingo di domani contro la Lucchese e la società che ha messo sotto contratto (fino a giugno 2025) l’attaccante classe 2005 Andrea Salvadori, c’è tempo per analizzare in maniera più approfondita la partita vinta sabato dal Pontedera contro la Vis Pesaro con la rete di Espeche al 92°. Una gara da dividere in due fasi coincidenti con i due tempi.

PRIMA FASE 1°-45° minuto. La prima frazione è da considerarsi equilibrata dal punto di vista del risultato (0-0) ma non del gioco, che per possesso palla e occasioni create ha fatto segnare un predominio dei granata. In ordine sparso, la squadra di Canzi ha impegnato severamente il portiere della Vis con due conclusioni di Lombardi e Ignacchiti, ha colpito un palo quando Tonucci ha deviato un sinistro di Perretta, e ha reclamato un rigore sacrosanto (come testimoniano le immagini televisive) quando Tonucci in caduta ha respinto col braccio un destro di Ianesi. In più il Pontedera ha mostrato molta attenzione sul piano difensivo, grazie all’ottimo lavoro dei tre difensori, Espeche su Nicastro, Calvani su Karlsson e Pretato su Mamona, coadiuvato dall’efficace controllo di Angori su Di Paola e Perretta su Rossetti, che ha creato una cerniera di grande densità a centrocampo dando protezione alla difesa senza togliere aggressività. La Vis ha cercato di tener botta e le sono stati concessi solo due tiri di Karlsson e Nicastro facilmente controllati da Vivoli e uno di Mamona sparato alto. Tutti e tre nati da errori dei giocatori granata.

SECONDA FASE 46°-95° minuto. Nella ripresa il predominio del Pontedera, schierato sempre con un 3-4-2-1 che in fase offensiva diventava un 3-4-3, è stato ancora più netto e la Vis Pesaro, rimasta con un 4-3-3 che in fase difensiva diventava un 4-4-2 fino all’espulsione di Obi (36°), è uscita fuori con un paio di calci piazzati e un quasi autogol di Ignacchiti (24°). I granata hanno reclamato per un secondo rigore (nitido pestone di Zagnoni su Ganz all’11°) e hanno cominciato a stazionare in maniera pressoché stabile nella metà campo avversaria trovando la rete nell’extra time, confezionata dai tre giocatori che si sono rivelati tra i migliori in campo: Angori, Calvani ed Espeche. Dopo 7 partite il Pontedera è uscito dal campo con l’11esimo clean sheet con annessa vittoria (tranne che nello 0-0 a Sassari). Sabato a Pesaro si è visto il giusto mix tra la squadra spigliata ammirata fino a gennaio e quella della partite belle ma perse dell’ultimo mese, ma per dire se i granata sono guariti sarà vietato rilassarsi.

Stefano Lemmi