Il Gallo a un passo dalla promozione: sfida decisiva contro il Real Casalecchio

Secondo match point consecutivo per il Gallo. Il primo è sfumato domenica scorsa sul filo di lana: a Ceretolo i ragazzi di Sergio Zambrini sono stati raggiunti nei minuti di recupero. Contestualmente il Persiceto aveva vinto di misura sullo Sporting Vado, ma niente di grave, il vantaggio è ancora consistente, otto punti e tre partite da disputare. Il presidente Carlo Baldissara domenica scorsa ha festeggiato cinquant’anni di matrimonio, pensava all’accoppiata con la squadra del cuore, ma la festa è solo rinviata, sebbene inviti tutti alla prudenza.

"Ci mancano due punti alla matematica promozione, ma sembrava facile anche con l’Anzolavino e la Ceretolese. Siamo abbonati alle sorprese di fine partita". Arriva il Real Casalecchio fanalino di coda, non sembrerebbe una partita proibitiva. "Non ha niente da perdere e lotta per andare ai playout. Il calendario non è impossibile: se i bolognesi riuscissero a fare punti, il campionato si deciderebbe alla ripresa dopo Pasqua". Ricordiamo infatti che i campionati si fermeranno due settimane: la prima per eventuali recuperi e l’altra per le festività pasquali. La diretta concorrente del Gallo, il Persiceto, giocherà a Calderara contro l’Airone, l’unica formazione che nel 2025 ha dato un dispiacere al Copparo. E a proposito del Copparo, al "Preziosa" c’è l’Anzolavino, la squadra più in forma del campionato, reduce da 14 risultati utili consecutivi, tra cui una vittoria sulla capolista Gallo.

"All’andata vinsero loro, ma non dispero di riscattare quel risultato – afferma Sergio Cestari, allenatore rossoblù – Non dimentichiamo che in caso di vittoria saremmo virtualmente salvi". Indisponibili Taribello e Spanò, rientra Jacopo Benini. I "cugini" dell’Amici di Stefano ricevono La Dozza nella sfida delle matricole; il Santa Maria Codifiume sarà a Galeazza e il Pontelagoscuro sarà di scena a Ravarino.

Infine, la Codigorese riceve la Ceretolese.

Franco Vanini