Il Gallo trionfa: promozione conquistata con due giornate di anticipo

Il Gallo ha cantato quattro volte a spese del Real Casalecchio ed è salito in Promozione con due giornate di anticipo. Un 4-0 che ha fatto esplodere di gioia la tribuna e portato gioia ai tifosi. Il protagonista del salto di categoria è dietro le quinte, Francesco Pigaiani. Il direttore sportivo è un dirigente di lungo corso, da oltre vent’anni dirige club della zona, con campionati vinti a Funo, al Malba, al Basca e ora al Gallo. "E’ stata una stagione straordinaria – è il suo commento – chiusa nel migliore dei modi. Era una piazza che aveva bisogno di risollevarsi, mancavano le motivazioni giuste".

Quando è arrivato che ambiente ha trovato? "Un ambiente che aveva necessità di ritrovare entusiasmo. In estate abbiamo fatto tabula rasa, sono arrivati venti giocatori nuovi. Mister Zambrini ha accettato di mettersi in gioco dopo la parentesi positiva a Sant’Agostino, dove ha contribuito a salvare la categoria. La squadra era valida, ma segnava poco, per questo abbiamo rivoluzionato la rosa".

A metà stagione c’era stato un rallentamento. "Vero, eravamo partiti bene, in dicembre è stato necessario correre ai ripari nel mercato di riparazione. Sono arrivati giocatori forti e di esperienza come Skabar, Bertasi, Berto e Farina e siamo ripartiti, fino al gran finale".

Il presidente Carlo Baldissara aveva detto che la squadra sarebbe stata confermata, con alcuni inevitabili aggiustamenti. "E’ presto per capire i giocatori che potranno ben figurare anche in Promozione, intanto pensiamo ai festeggiamenti. Sicuramente punteremo ancora su uno spogliatoio coeso, uno staff qualificato e speriamo di contare su una società lungimirante, che ci ha lasciato lavorare anche dopo qualche risultato negativo".

f. v.