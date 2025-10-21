Il Gambassi fa festa grazie a bomber Fontanelli: 6 gol in 5 partite

Non poteva che essere il suo bomber, sesto gol in cinque partite e quarto negli ultimi 180 minuti, a regalare al Gambassi il primo successo stagionale. A Carraia contro l’Albacarraia è infatti Fontanelli (nella foto), subentrato dopo l’intervallo, a firmare l’1-0 finale per la formazione di mister Falco (espulso), quando i locali erano però in nove contro undici. Il Gambassi sale a quota 6, portandosi a metà strada tra i play-off e i play-out, distanti entrambi due lunghezze.

Scendiamo adesso nel girone F di Seconda Categoria dove la capolista Sporting Lazzeretto impatta 0-0 sul campo de La Querce e conserva la vetta della classifica, sebbene ora in coabitazione con La Lanterna, ‘corsara’ 2-1 a Montelupo sul Capraia. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Cioni, salvo poi subire la rimonta ospite firmata dalla doppietta di Calonaci (su rigore il gol decisivo nella ripresa). Il Capraia resta così a tre punti, staccato di una lunghezza dall’altra neopromossa Casenuove Gambassi, uscita indenne dalla trasferta di Larciano contro il Montalbano Cecina. Dopo diversi prodigiosi interventi del portiere locale, i termali vanno sotto in avvio di ripresa, ma riescono a pareggiare con Meoni, lesto a ribadire in rete un tiro di Koceku respinto corto. Al 93’, poi, è lo stesso Meoni a fallire invece il match-point.

Bel passo in avanti poi del Santa Maria, che centra la seconda vittoria consecutiva, regolando 1-0 in casa il Rinascita Doccia con un rigore in avvio procurato da Carraro e trasformato da Querci. Da segnalare anche una traversa locale con Fiorini su punizione e due legni degli ospiti, che hanno finito in nove uomini. Il Santa Maria sale così a 8 punti, in piena zona play-off. Resta a 2 invece il Monterappoli, superato 3-1 a domicilio dal Virtus Rifredi (gol empolese di Cissè).

Chiudiamo con il raggruppamento G, dove la capolista Ponte a Cappiano crolla 1-3 in casa col Porta a Lucca (rete calligiana di Lenti), mentre finisce a reti bianche la trasferta dell’Aurora Montaione a Cascina.