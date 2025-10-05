Il Gambassi in cerca della prima vittoria. Monterappoli, opportunità di riscatto. Il Lazzeretto per continuare a volare

Trasferta a Barberino di Mugello oggi per il Gambassi, che va in cerca della prima vittoria nel girone C di Prima Categoria. I termali sono reduci da due pareggi di fila, mentre i mugellani hanno riscattato domenica scorsa a Carraia dopo aver perso all’esordio in casa contro la Gallianese. La squadra di mister Falco è chiamata a migliorare nell’approccio, finora è sempre andata sotto. Scendendo in Seconda Categoria, nell’odierna terza giornata del girone F (inizio alle 15.30) sarà di nuovo Monterappoli-Capraia. I neroverdi empolesi hanno subito l’opportunità di riscattare il clamoroso 7-0 rimediato mercoledì scorso a Montelupo. L’appuntamento è a Cambiano, con la ‘matricola’ ospite che vanta un punto di vantaggio. In trasferta anche le altre due neopromosse. La capolista a punteggio pieno Sporting Lazzeretto sarà a Firenze contro l’Atletico Castello (assenti il difensore Carmignato e l’infortunato centrocampista Testa), mentre la ‘cenerentola’ Casenuove Gambassi andrà a far visita all’imbattuto La Querce. Infine, il Santa Maria riceve la Virtus Comeana in un vero e proprio scontro diretto. Entrambe hanno raccolto due punti nei primi 180 minuti stagionali. L’anno scorso fu il match conclusivo della stagione e terminò con n rocambolesco 3-3.

Si.Ci.