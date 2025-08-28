Il Gambassi prepara il campionato di Prima: "Il nostro obiettivo minimo sono i play-off"

Tante novità, ma anche la solita ambizione. Il Gambassi che dalla scorsa settimana è tornato ad allenarsi per preparare il prossimo campionato di Prima Categoria non si nasconde, come spiega il confermato mister Mauro Falco. "Puntiamo a fare un campionato di vertice in cui il nostro obiettivo minimo è quello di centrare i play-off mancati per poco lo scorso anno, quando quelle davanti a noi sono state più brave, anche se qualcosa in più potevamo fare – esordisce il tecnico giallorosso –. Tuttavia quando si riparte da zero con un nuovo progetto bisogna saper anche accettare il verdetto del campo. Il nostro è un progetto triennale e l’anno scorso c’è stata comunque una crescita. Quest’anno, quindi, pur cambiando ancora tanto sia per scelte della società che per decisioni di alcuni giocatori, vogliamo provare a prenderci quello che ci è scappato per poco l’anno scorso. Inoltre vogliamo fare bene anche in Coppa Toscana, perché può essere un’altra porta privilegiata di accesso alla categoria superiore. Il campionato di Prima è difficile e non è mai scontato vincere, ma il Gambassi è una società che merita la Promozione". L’allenatore termale si sofferma poi sulla rosa a sua disposizione. "Da un punto di vista qualitativo è superiore a quelle che erano le aspettative e dopo i primi giorni di lavoro le sensazioni sono positive: abbiamo già creato un bel gruppo con tanto spirito e ottime qualità tecniche – prosegue Falco –. Chiaramente non avendo cominciato tutti insieme c’è qualche giocatore ancora un po’in ritardo di condizione, ma nelle prossime settimane lavoreremo con il mio staff per portare tutti al solito livello in vista del debutto in campionato". Falco ha anche le idee chiare su che tipo di approccio dovrà avere la sua squadra alla stagione ormai alle porte. "Il girone è quanto mai complicato perché ci sono squadre blasonate che hanno costruito organici importanti, vedi Quarrata, Novoli, Calenzano e diverse neopromosse con tanto entusiasmo sui cui campi non è mai facile andare a giocare – spiega –. Quindi da parte nostra servirà essere attenti e intelligenti. La Prima Categoria è un campionato dove ogni domenica è una ‘battaglia’, sportivamente parlando, e noi dovremo quindi essere pronti a lottare fino in fondo". Il debutto in Coppa Toscana del Gambassi è previsto per il 14 settembre contro la perdente di Pecciolese-Selvatelle o, in caso di parità, contro la Pecciolese. Il 21, invece, via al campionato.

Simone Cioni