Il Giacomarro pensiero: "Partiamo col piede giusto"

Vigilia di Coppa per la Pistoiese, che domani pomeriggio, alle ore 15, debutterà in gare ufficiali nella sfida del "Pianigiani" contro il San Donato Tavarnelle. Questa mattina la squadra lavorerà al Turchi per la consueta rifinitura prepartita, mentre nella giornata di ieri è stato l’allenatore arancione Domenico Giacomarro a rilasciare alcune dichiarazioni in vista dell’esordio stagionale. Lo ha fatto tramite un video registrato dalla società e non nella consueta conferenza stampa che non si è tenuta, come comunicato dal club, "per ragioni organizzative".

Il motivo è probabilmente riconducibile alla condizione non ottimale degli uffici di Via dello Stadio, i quali non sono ancora pronti ad ospitare i giornalisti e a dare spazio al contraddittorio e al confronto.

"Dopo un mese di lavoro - ha detto Giacomarro - c’è grande voglia di ricominciare e di dimostrare chi siamo. Sia io che i ragazzi siamo molto carichi e non vediamo l’ora che siano le 15 di domenica per poter scendere in campo. Il gruppo a poco a poco sta migliorando, in questi ultimi allenamenti ci siamo soffermati su alcuni dettagli ma nel complesso sono molto soddisfatto. Da parte del gruppo vedo umiltà e sacrificio ed è uno degli aspetti che mi piace maggiormente. La Coppa meno importante del campionato? Credo che sia fondamentale partire col piede giusto, a prescindere dalla competizione. Mi auguro di vedere in campo alcune situazioni di gioco che stiamo provando in allenamento, anche se avendo assemblato un gruppo interamente nuovo non sarà facile soprattutto all’inizio. Però ripeto, ho visto da parte dei giocatori il piglio giusto fin dai primi giorni di ritiro e non posso che essere ottimista per questa prima partita. Il San Donato Tavarnelle ha iniziato col piede giusto ed è una buona formazione, sono sicuro che farà la propria partita anche domenica".

Intanto, come avevamo anticipato ieri, è stata ufficializzata la data del 5 settembre per la presentazione ufficiale della squadra alla città.

L’evento, denominato “Uniti per un sogno - la nostra squadra“, prenderà il via alle ore 21 e si terrà al Parterre di Piazza San Francesco.

Michele Flori