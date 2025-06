Il gioiello da non guastare. Solo ritocchi per la Leon

Come si fa a “toccare“ una squadra che negli ultimi quattro mesi di campionato assomigliava a un meccanismo perfetto, imbattuta, invincibile, in certi casi addirittura ingiocabile e che ha stabilito il record di gol segnati in assoluto (104 in 43 partite ufficiali con la media di quasi 2.5 a gara) di quest’anno dalla Serie A alla Terza Categoria? Ovviamente il riferimento è alla Leon che oggi compie una settimana dal ritorno in Serie D conquistato domenica scorsa a Vimercate contro il Sandonà. Mentre il destinatario della domanda è il direttore sportivo Marco Sala che avrà il compito di disegnare la rosa e quindi di compiere le fatidiche scelte su chi confermare e chi liberare e soprattutto chi acquistare. Vero, i record sono stati fatti in Eccellenza e qui si parla di una categoria sopra, ma è evidente che l’organico ereditato a febbraio da Riccardo Ghidelli sia in buona parte competente anche per la Serie D. "Si imporranno delle scelte, che però non farò da solo perché di supporto ho uno staff molto valido che sostiene il mio operato" dice Sala. C’è Simone Bonello responsabile scouting, lo scout Simone Biasini e il team manager Filippo Todisco a cui bisognerà aggiungere per la nuova stagione anche Simone Mannino. I tempi sono strettissimi, molte società di Serie D stanno già ufficializzando giocatori, alcune hanno quasi completato la rosa. "Ma anche noi non abbiamo perso tempo! Mentre la squadra lottava in campo per la conquista della promozione, non abbiamo mai smesso di guardarci intorno, di valutare giocatori, prendere contatti, avviare trattative sempre con la variabile della categoria. Ora che sappiamo dove giocheremo il prossimo anno, con la settimana entrante affonderemo il colpo. Diciamo che abbiamo preparato il campo" dice Sala. "È chiaro che se dovessimo decidere di privarci di qualcuno, dovremo fare molta attenzione a come lo sostituiremo…".

La sensazione è che la rosa non verrà stravolta. Sulla carta i punti fermi sono almeno due. Ghidelli in panchina, confermato ancora prima che iniziassero i playoff e, ovviamente, Mattia Bonseri che non ha abbandonato la nave nelle acque limacciose dell’Eccellenza, figurarsi ora in D…