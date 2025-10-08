Il giorno della Coppa Italia: "L’obiettivo? Vincere"

"Quando c’è l’arbitro in campo sono gare ufficiali ed io voglio sempre vincere: nella Coppa Italia vogliamo andare avanti il più possibile". L’allenatore Paolo Indiani, dunque, è chiaro: la manifestazione tricolore è un appuntamento che va affrontato con il massimo rispetto ed impegno. I biancorossi oggi alle 18 ospitano l’Unipomezia nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D. La squadra laziale di mister Casciotti, domenica scorsa, è stata battuta in trasferta dall’Aquila con un secco 5-1.

"Non sarà una gara facile – prosegue il mister biancorosso –, perchè ogni partita può offrire insidie. Considerando che sabato eravamo in campo abbiamo lavorato bene ed in maniera differenziata". Alla domanda se sarà possibile vedere nuovamente insieme i due attaccanti, Marzierli e Benedetti, la risposta è stata stringata: "Può darsi". I convocati: Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Cardelli, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Lorenzini, Marzierli, Montini, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santaraelli, Sartorelli.

Sul concetto di "identità del Grosseto" il tecnico ha così risposto. "Identità di una squadra non vuole dire mettere in campo la stessa formazione, ma fare in modo che 20-22 componenti la rosa vadano nella stessa direzione. Solo così sarà possibile raggiungere il nostro obiettivo. E ci stiamo lavorando".

P.P.