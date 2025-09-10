Il giovane Ambrogi guarda avanti: "Macerata sarà il mio trampolino"

"Sarei potuto restare a Perugia, ma avrei fatto panchina essendoci tanti centrocampisti, così ho chiesto di essere ceduto in prestito perché volevo giocare piuttosto che guardare gli altri farlo". Andrea Ambrogi, classe 2006, è il centrocampista che la Maceratese si è assicurata dopo un lungo corteggiamento, il ragazzo ha ritrovato l’allenatore Matteo Possanzini che ha avuto come tecnico nelle giovanili del Perugia. "Con il tecnico – racconta – c’è sempre stato un buon rapporto sia in campo che fuori, in estate mi ha chiamato chiedendomi se avevo il piacere di venire a Macerata". In estate Ambrogi è stato in ritiro in Argentina con il Perugia e al rientro in Italia la firma per la società biancorossa. "Facevo già parte del giro della prima squadra perugina, ma ho preferito abbracciare una soluzione che mi permettesse di giocare". E domenica c’è stato in campo il contatto con il calcio dei grandi. "Già ho avuto un approccio a Perugia con qualche apparizione e allenandomi con i più grandi. La partita di domenica contro la Vigor Senigallia ha mostrato qual è la differenza tra una gara di settore giovanile e una tra prime squadre, servono più carattere, maggiore determinazione". Alla fine la Maceratese è rimasta a mani vuote e ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti, l’allenatore sicuramente ne ha approfittato per parlare del derby perso con la Vigor, di cosa c’è da migliorare. "In parte – dice Ambrogi – era soddisfatto perché i dati della prestazione offerta erano chiari, ma nel contempo era dispiaciuto perché la sconfitta non ha fotografato quanto visto in campo dove avremmo meritato perlomeno il pareggio". I biancorossi avrebbero potuto portare il risultato in parità sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ambrogi con Osorio che non ha sfruttato a dovere la corta respinta del portiere, bravo in precedenza su una girata al volo di Ruani. "Ho sempre calciato le punizioni dove ho fatto centro e confezionato tanti assist". Ma è indubbio che qualcosa è mancato domenica. "Non abbiamo sfruttato le azione create, magari ci siamo fatti prendere dalla fretta quando avremmo dovuto gestire meglio la partita come ci aveva chiesto l’allenatore". Ambrogi vive questa stagione con l’obiettivo di cogliere l’opportunità per mettersi in mostra. "La serie D – dice – rappresenta un bel trampolino di lancio e facendo bene potrei tornare tra i Pro".