Il giovane Riccardo Sborgi al Terranuova Traiana

Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Terranuova Traiana ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Riccardo Sborgi, rilevandolo con la formula del prestito dall’Affrico. Nato nella scuola calcio dei Giovani Belmonte, Riccardo è cresciuto nelle giovanili del San Michele Cattolica Virtus, conquistando poi il titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2023-2024 con gli Allievi Under 17 dell’Affrico. Riccardo (classe 2007) esterno offensivo di piede destro è figlio d’arte: il babbo Niccolò, classe 1972, ha trascorsi con l’Inter Primavera, poi una serie di brutti infortuni, quindi Staggia Senese tra Promozione ed Eccellenza, poi altro infortunio ed in seguito Lastrigiana in Promozione, poi tra le altre tra Eccellenza e Serie D Grassina, Castelfiorentino, Poggibonsi, Sestese, Larcianese, Figline, Fiesole, Pontassieve.

Sborgi in questa stagione è promosso in prima squadra da mister Marco Villagati nel campionato di Eccellenza appena archiviato, nel corso del quale colleziona 15 presenze (10 da titolare) condite da 2 gol: il primo nel 3-0 interno contro la Lastrigiana (15 settembre dello scorso anno), il secondo nella vittoria 3-1 in trasferta contro la Castiglionese (6 aprile). Con gli azzurri di Campo di Marte neopromossi nel massimo campionato dilettantistico regionale ottiene uno storico secondo posto e l’accesso ai playoff del girone B, dove l’Affrico si fermerà nella semifinale persa in casa 2-1 dopo i supplementari (1-1 al 90′) nel derby tutto fiorentino contro la Rondinella.