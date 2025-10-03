Il ’giramondo’ del gol. Elhdiy fra calcio e famiglia: "Magra Azzurri casa mia»

La netta vittoria per 4-1 del Magra Azzurri contro il San Desiderio nella terza giornata di Promozione, è il frutto del duro lavoro della squadra, in particolare di bomber Zakaria Elhdiy che con una tripletta ha reso decisamente più rotondo il risultato. L’attaccante marocchino, che ha giocato in giro per il mondo, ha portato nel club biancazzurro esperienza e infallibile fiuto per il gol.

Un successo apparentemente semplice: è stato davvero così il copione della gara?

"All’inizio la sfida è stata combattuta con un’occasione per parte. Poi abbiamo preso in mano il gioco, ci siamo compattati e abbiamo raccolto altri 3 punti preziosi, dopo quelli conquistati all’esordio con il Follo".

Ci racconti la sua tripletta... "Nell’occasione del primo gol sono stato lanciato in profondità da un passaggio filtrante di Sbarra. Mi sono trovato a tu per tu con il portiere avversario e ho piazzato la palla. Nella seconda occasione il difensore ospite ha deciso di fare un retropassaggio al suo portiere. Io l’ho anticipato e ho depositato in rete. Nel terzo gran merito va a Salamina, un giocatore che è rientrato dopo un lungo stop, che mi ha servito una palla invitante a porta vuota".

A 30 anni e con tutto il suo bagaglio di esperienze perchè ha scelto di vestire la maglia del Magra Azzurri?

"È stata una scelta di cuore. Dopo aver giocato in categorie superiori, tra cui la Serie D a Prato e da giovane la B in Marocco, mi sono trasferito prima in Francia e poi in Italia. Nel 2017 ho deciso di smettere per poi riprendere nel 2022 alla Bolanese dove ho messo a segno 16 gol in Prima categoria. L’anno dopo sono stato protagonista con il Follo dove abbiano vinto il campionato. Ho avuto diverse richieste anche in Toscana, ma avendo una bimba di 4 anni e mezzo e un lavoro, ho preferito scegliere qualche società dove l’impegno fosse più facile da gestire. Sono tornato quindi a Bolano dove abbiamo perso la finale playoff contro il Casarza. Quando è arrivata la chiamata del Magra Azzurri non ho avuto dubbi, perché è una società seria che ha sempre militato in categorie importanti".

Com’è stato l’approccio con il nuovo gruppo?

"Qui mi sento in famiglia, giochiamo bene e siamo fiduciosi di poter fare un buon campionato, migliore di quello dell’anno scorso. L’obiettivo sarà ottenere quanto prima la salvezza e poi valutare tutto quello che di meglio arriverà".

Dopo una lunga pausa dal mondo del calcio cosa l’ha spinto a rimetterti in gioco?

"Ho ritrovato l’entusiasmo che mi era mancato. Sono tornato più forte di prima con un bagaglio d’esperienze importanti. Mi sento più vivo e non volevo più rinunciare ad una passione che mi accompagna da quando ho 4 anni. Ecco perché ho deciso di tornare a ballare con il mio primo grande amore e spero di riuscirci almeno fino a 40 anni".

Ilaria Gallione