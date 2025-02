Il ‘giro’ di Moschin. Malta e Lituania e adesso Kosovo con mister Colella

Dopo le esperienze a Malta e in Lituania, l’ex portiere bianconero Simone Moschin, rimasto molto legato a Siena, è volato in Kosovo. "Ho deciso di accettare la proposta soprattutto per l’allenatore, Giovanni Colella, che avevo già avuto alla Robur e al Renate – ha raccontato a La giovane Italia –. Cercavo qualcosa di stimolante, il mio sogno rimane sempre quello di poter giocare in Gran Bretagna".

"A Siena cerco di tornarci almeno una volta ogni 1-2 anni – dice poi –: tutta la mia famiglia è innamorata della città. In realtà non è stata una stagione esaltante per la squadra, che si classificò a metà classifica, ma fu importante per me. Lì ho trovato continuità, oltre ad aver avuto l’onore di indossare la maglia di un club storico. Insieme a Verona, è la piazza a cui sono più legato in Italia".

"Se analizzassi la mia carriera da esterno, non mi spiegherei come dopo Siena non sia ‘esploso’. O meglio: l’ho capito più tardi. Avevo un contratto di 4 anni con la Pro Vercelli, che a quel tempo era in B. Nell’anno in prestito al Siena, la Pro Vercelli retrocesse. Avevo chiesto al mio procuratore di rescindere, ma io ero a bilancio per 4 milioni di euro. Sono rimasto bloccato da questa cosa".