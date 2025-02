Il giudice sportivo punisce il mancato tesseramento di Tempestini contro la Cittadella: giocò anche nel 2-3 del Morgagni, ma il risultato è già omologato. Zenith ko a tavolino. Ma il Forlì non potrà ottenere i 3 punti

Accolto il reclamo della Cittadella Vis Modena. Ieri il giudice sportivo della serie D ha emesso il verdetto dopo lo 0-3 subìto dagli emiliani in casa per mano della Zenith Prato, ribaltato in un 3-0 a tavolino. "La Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), in virtù di quanto accertato, ha constatato che il calciatore Samuele Tempestini non risulta tesserato per la società Zenith Prato". La partita incriminata è stata giocata lo scorso 9 febbraio ed era valida per la 23ª giornata di campionato.

L’immediata conseguenza è che la Cittadella sale a quota 37 punti, al settimo posto. A 26, sul quart’ultimo gradino, e quindi in piena zona playout, c’è (per ora) la Zenith Prato. Venerdì, stando alle voci tra gli addetti ai lavori, la malaccorta Zenith Prato retrocederà in ultima posizione, con soli 12 punti (la Sammaurese, coi suoi 20, diventerebbe terzultima): infatti dovrebbe essere penalizzata di un punto per ognuno degli altri 14 match nei quali Tempestini è sceso in campo.

La situazione è interessante perché il 23enne difensore Tempestini giocò anche al Morgagni contro il Forlì il 19 gennaio: subentrò a Rosi nel finale (nella foto, il momento) di una partita nella quale il Forlì era passato in vantaggio al 13’ con Lombardi. Nel secondo tempo i gol di Rosi (62’), Messini (77’) e Kouassi (88’) ribaltarono il risultato, rendendo inutile il gol del 2-3 di Saporetti (90’). Si è giocata appena tre settimane prima della partita ‘fatale’ ai toscani.

Anche il Forlì potrebbe ottenere tre punti come la Cittadella, ribaltando in tribunale l’unica sconfitta maturata sul campo negli ultimi 14 turni di campionato? No, perché sono scaduti i tempi per opporsi all’omologazione dell’incontro. E lo stesso vale per tutti gli altri giocati da Tempestini prima che i modenesi formulassero il reclamo. Non ci saranno dunque ricorsi. Insomma: solo se fosse stato il Forlì a sollevare il caso, prima della Cittadella, avrebbe ottenuto la vittoria. Considerando che il Ravenna non poteva rivendicare nulla (vinse 0-5 a Prato a novembre), sarebbero stati 3 punti pesantissimi nella corsa alla promozione.

